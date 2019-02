Dans la lucarne : La valse continue

Le football national connaît à chaque exercice son lot de changements. Nos clubs ne sont pas régis d’une manière assez rigoureuse. Il est vrai que les structures au niveau de chaque club ne sont pas aussi solides et surtout pérennes qu’ils ne le montrent. Tout reste fragile et ne tient qu’à un fil. Il est vrai que le facteur financier reste celui qui détermine la bonne fonctionnalité d’un club donné. Cela on le constate à chaque nouvelle saison. Nos équipes se comportent très bien durant l’exercice précédent mais ce n’est pas le cas lors du suivant. En effet, les joueurs rencontrent des difficultés pour se faire payer alors que les autres veulent qu’on ramène du renfort qui puisse assurer aussi bien le maintien de l’équipe que son évolution dans son ambition de faire partie des meilleurs. Outre cela, nos clubs sont structurés d’une façon telle que le président est, le moins que l’on puisse dire, le grand «manitou». C’est lui qui fait tout, aussi bien en ce qui concerne le fonctionnement du club que du recrutement des joueurs et surtout du coach. Là, tout le monde sait que cette attitude ne peut que mener à terme à un «cul de sac», puisque dès le début de saison, le club sera confronté à une situation pour le moins ubuesque, puisqu’il ne sait pas à quel saint se vouer. En effet, l’équipe cale prématurément et personne ne semble lui trouver une solution pour s’en sortir à court terme. Car les choses ne se déroulent pas comme prévu pour les supporters du club. Ces derniers commencent alors à se demander si leur équipe fanion va demeurer parmi l’élite ou pas. Cela devient alors un véritable « casse-tête » et chacun, directement ou indirectement, va faire des pressions supplémentaires. Ce qui par ricochet va avoir des incidences directes sur la sérénité du club. Alors, les dirigeants, pour tenter «d’étouffer toute tentative malveillante», vont tout mettre sur le «dos du coach», considéré comme le «fusible idéal». Par conséquent, c’est un peu la solution de facilité qui peut, à priori, satisfaire tout le monde au sein du club. Ceci dit, on remarque ces jours-ci qu’un nombre assez important d’entraîneurs sont éjectés. Ce qui fait qu’une équipe peut se retrouver avec un entraîneur et le lendemain avec une autre. C’est la nouvelle mode en vogue chez nous. Ce qui inquiète, c’est le fait que plusieurs clubs sont l’objet de cette nouvelle situation. Ce ne peut nullement rassurer les acteurs de notre football qui ne comprennent plus rien de nos jours. Il y a même certains qui sont passés durant cette saison par deux à trois clubs. Il faut dire que la FAF précédente et même le MJS avaient établi certaines mesures et règles qui font qu’un technicien donné ne peut prendre plus d’un club par saison. Cela a été règlementé par le fait qu’on ne peut pas leur octroyer plusieurs licences durant la même saison. On avait même parlé de deux saisons. Voilà qu’on abandonne cette législation sportive pour une politique donnant toute la «liberté» à un coach de changer de clubs comme bon lui semble. C’est ce que nous vivons actuellement avec les résultats que l’on sait. C'est-à-dire que nombreux sont les clubs qui sont menacés de relégation. Ce qui signifie que ce n’est pas l’entraîneur le problème. C’est un tout qu’il faudra solutionner pour le bien de notre football.

Hamid Gharbi