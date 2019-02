Ligue 2-Mobilis (23e journée) : USMH - RCK, le choc

La Ligue 2 professionnelle se poursuivra, vendredi, samedi et mardi, avec au programme sept rencontres à enjeu. Pour la journée de demain, cinq matches auront lieu.

Tout d’abord, il y a trois chocs qui ne manqueront pas de drainer la grande foule. A commencer par le derby algérois qui opposera l’USM Harrach au RC Kouba dont l’enjeu est très important pour les deux équipes, du fait qu’elles luttent pour le maintien et qu’elles sont logées à mauvaise enseigne. Tout mauvais résultat pour l’une des deux équipes pourrait avoir dorénavant de lourdes conséquences pour son avenir en Ligue 2. D’où la tension et la pression qui ne manqueront pas d’entourer cette rencontre. Espérons seulement que le fair-play en sortira grandi parce qu’en fin de compte, il ne s’agit que d’un match de football. Autre rencontre qui ne manquera pas de piment, celle qui verra le Mouloudia de Saïda affronter l’US Biskra. Soit une équipe qui joue sa survie en Ligue 2 qui aura fort à faire devant une formation biskrie qui, pour sa part, joue l’accession. Pour dire que lors de cette joute importante pour les deux teams, aucune équipe n’est prête à faire de cadeau à l’autre. Même cas de figure pour le match MC El Eulma - ASM Oran.

Les Eulmis, qui sont en course pour l’une des trois places sur le podium, synonyme de montée en Ligue 1 en fin de saison, compte désormais engranger un maximum de points lors des rencontres restantes pour espérer bousculer les équipes qui se disputent une place au soleil. Babya sait qu’elle n’a plus le droit de commettre un faux pas, au risque de voir ses chances d’accession s’évaporer, du fait que la bataille est des plus rudes à ce propos entre au moins six formations. Le leader, le NC Magra, jouera, quant à lui, sur du velours à domicile en recevant devant son chaud public une équipe de l’USM Blida, lanterne rouge du championnat et déjà en vacances, qui n’a plus rien à espérer. N’ayant plus aucune chance d’assurer leur maintien, les Blidéens joueront le jeu pour honorer les couleurs du club et veiller à l’éthique sportive. Magra consolidera sans nul doute sa position en tête du classement et est bien partie pour marquer l’histoire. La JSM Skikda et Amel Boussaâda s’affronteront dans un match sans grand enjeu. Les deux équipes occupant le ventre mou du classement. Par ailleurs, cette 23e journée de L2 nous propose un autre match derby au sommet, qui aura lieu samedi, avec un RCR-WAT qui s’annonce explosif entre deux équipes qui jouent l’accession, notamment le Widad Tlemcen, logé au 2e rang juste derrière le NC Magra. Le Rapid de Relizane, qui traine quelque peu la patte, n’aura d’autre choix que de remporter les trois points de la victoire s’il veut préserver ses chances de retrouver l’élite la saison prochaine. La JSMB recevra, pour sa part, l’ASO, mardi, dans un match qui promet. Les Béjaouis joueront un important match de coupe samedi face au MCO, pour le compte des quarts de finale aller de la coupe d’Algérie. La rencontre ESM-USM An a été reportée à une date ultérieure à définir.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme :

Vendredi à 15h :

MCS-USB

NCM-USMB

USMH-RCK

JSMS-ABS

MCEE-ASMO (17h)

Samedi à 16h :

RCR-WAT

Mardi à 15h :

JSMB-ASO

ESM-USMAn reporté