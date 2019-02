USM An 2 - ESS 0

L’USM Annaba a réussi un grand coup en battant sur le score de 2-0 le spécialiste de la coupe d’Algérie et détenteur du plus grand nombre de trophées remportés, l’Entente de Sétif, hier, au stade du 19-Mai 1956, pour le compte du match aller des quarts de finales de la coupe d’Algérie, dans une enceinte pleine à craquer qui a drainé plus de 50.000 spectateurs. Les deux buts des Tuniques rouges ont été inscrits par Sahbi (17’) et Rebiai contre son camp (58’).

M.-A. A.