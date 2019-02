Coupe d’Algérie (1/4 de finales/Aller), CRB 0 – NAHD 1 : Première manche remportée par les Nahdistes

Belle opposition hier en diurne, au stade du 5-Juillet, entre le Chabab de Belouizdad et le Nasr Hussein-Dey, en match aller des quarts de finale de la Coupe d’Algérie.

Dans une ambiance des grands jours, avec la présence d’un public nombreux composé de deux galeries très colorées des deux équipes, le NAHD a réussi à remporter la première manche, par la plus petite des marges (1-0), sur un joli but de la tête du latéral gauche Khacef. Ce dernier a su exploiter à bon escient une super remise à hauteur des 40 mètres de Harrag (36’). Les deux équipes ont joué le jeu dès le coup d’envoi de la partie donné par l’arbitre international Abid Charef, auteur d’un arbitrage de bonne facture et irréprochable sur l’ensemble de la rencontre. Le CRB a évolué avec l’équipe suivante : Si-Mohammed, Boulekhoua, Nessakh (cap), Keddad, Bouchar, Tariket, Bechou (Attia, 71’), Djerrar, Hainikoye, Saâyoud, Balegh (Bousseliou, 63’). Pour sa part, le NAHD s’est présenté avec le onze qui suit : Gaya, Allati, Khacef, Khiat, Tougaï, Harrag (Dib, 87’), Yousfi (Chouiter, 76‘), Ouertani, Gasmi (cap), Bousmaha, Yaya (Yaïche, 89’). Le match derby entre les deux voisins algérois a été très disputé et d’un niveau appréciable. Il a tenu ses promesses tenant en haleine les milliers d’inconditionnels chababistes et nahdistes qui ont créé une superbe ambiance, donnant à la rencontre une certaine ferveur et une saveur particulière. Le NAHD a opté, au coup d’envoi du match, pour une organisation tactique basée sur le 4-2-3-1. Au moment où le CRB a joué en 4-3-3. Ce qui signifie que le Nasria devait entamer la partie en toute prudence, alors que le Chabab voulait attaquer d’entrée. Toutefois, si l’on se base sur les faits de jeu, on peut dire que les Sang et Or avaient une certaine maîtrise du jeu, laissant très peu d’initiatives à leurs homologues belouizdadis. Cela en multipliant les passes courtes sur la largeur du terrain, tout en cherchant la profondeur à l’approche de la surface de réparation adverse. Cela en gardant un solide bloc défensif, une fois la balle récupérée par l’adversaire. C’est ce qui leur a permis d’ailleurs d’ouvrir la marque et d’annihiler par la suite toutes les tentatives offensives du CR Belouizdad. L’équipe à Amrani s’est donnée à fond et a tout tenté, mais la solide défense nahdiste et le dernier rempart Gaya n’ont rien laissé passer. Au grand dam des fans du Chabab, qui n’ont pas cessé d’encourager leur équipe de toujours. Le maître à jouer belouizdadi, Amir Saâyoud, ne semblait pas être au meilleur de sa forme et paraissait quelque peu émoussé. Les Rouge et Blanc auraient pu à au moins deux occasions revenir à la marque, notamment sur la reprise sur le poteau de Nessakh (75’) et sur l’excellente frappe pied gauche d’Attia, détournée avec brio par l’excellent Gaya Merbah au prise d’une parade impressionnante (88’). Cela au moment où les Sang et Or pouvaient eux aussi corser l’addition par l’entremise de Yaya (81’). Le CRB n’a pas démérité et le Nasria n’a pas volé sa courte, mais précieuse victoire à l’extérieur, puisque c’est le Chabab qui recevait en la circonstance. Bonne option pour les Nahdistes, même si rien n’est encore joué et qu’il reste la seconde manche qui aura lieu le 28 mars sur ce même stade mythique du 5-Juillet. Le match retour promet…

Mohamed-Amine Azzouz