Haute instance indépendante de surveillance des élections : La formation, gage de transparence

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé, depuis la wilaya d’Aïn Defla, que les déplacements qu’il effectue dans un certain nombre de wilayas visent une meilleure explication des prérogatives des représentants de l’instance et de la nécessité pour eux de travailler en étroite coordination.

Lors de son intervention sur les ondes de la radio locale, M. Derbal s’est attardé sur l’aspect de la formation, afin d’expliquer que la formation qualifiante pour le perfectionnement des membres de l’instance s’impose en vue de les faire doter d’un certain nombre d’outils susceptibles de les aider à exercer leur travail, «compte tenu de la diversité qui caractérise les membres de l’instance composée de plus de 410, dont la moitié sont des magistrats, au moment où le reste est composé de compétences, dont des professeurs, des chirurgiens, des journalistes et des hommes d’affaires», a-t-il indiqué.

M. Derbal a expliqué en outre que l’action de la HIISE s’inscrit dans un processus de continuité. «Notre travail s’effectue avant, pendant et après les élections, des étapes qui ont chacune une spécificité et qui, de ce fait, nécessite une formation appropriée», a-t-il souligné, observant que «l’instance accomplit une mission de contrôle, et non d’observation». Ce travail continu garantit donc, selon lui, la transparence du processus électoral, car il s’agit de plusieurs actions, comme la supervision des opérations de révision des listes électorales par l’Administration, la formulation de recommandations pour l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales, l’organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, ainsi que la surveillance des scrutins et la formulation des recours S’agissant de l’assainissement des listes électorales, en prévision de la prochaine élection présidentielle, M. Derbal explique que cette opération a conduit à «une baisse de 151.000 inscrits par rapport au même rendez-vous électoral de 2014», soutenant là aussi que l’assainissement des listes électorales constitue un «gage de précision du taux de participation et de légitimité pour le vainqueur».

S’expliquant sur le perpétuel changement de ces listes, il dit que «chaque jour que Dieu fait, un certain nombre de personnes bouclent leur 18 ans au moment où d’autres quittent ce bas monde, d’où la nécessité de procéder à l’assainissement des personnes inscrites sur les listes électorales, une opération presque sans fin», a observé M. Derbal. Il a signalé que l’instance qu’il préside s’emploie à garantir que les voix exprimées en faveur d’un candidat donné profitent réellement à ce dernier, mettant en exergue l’indépendance de l’instance sur les plans législatif, financier, ainsi que celui ayant trait à la prise de décision.

Évoquant les plaintes ou recours introduits par des individus s’estimant lésés, il a signalé que «ces derniers sont souvent la résultante de la méconnaissance ou de la mauvaise interprétation de la réglementation en vigueur», préconisant d’accorder davantage d’intérêt à ce volet, ajoutant que «pour les lacunes constatées, seules la recherche et la formation sont à même de les combler», a-t-il argumenté.

Il est à rappeler que M. Derbal a fait savoir, lors de son passage au Forum d’El Moudjahid, que la HIISE insiste sur la nécessité «d’améliorer les textes de loi règlementant l’opération électorale, pour la préservation des libertés et la garantie de la transparence des élections». À noter que parmi les propositions jugées nécessaires par la HIISE, «la révision des procédures de collecte de signatures par les candidats». Une opération qui exige davantage de précision et de contrôle», a expliqué M. Derbal.

L’Instance a proposé également «la révision des délais de dépôt de candidatures, pour offrir une plus grande opportunité de remédier à certaines lacunes empêchant la validation de certains dossiers de candidature». Au terme de sa visite à la wilaya d’Aïn Defla, M. Derbal s’est rendu à la permanence de son instance, discutant longuement avec ses membres sur les préparatifs liés à l’élection du 18 avril prochain. Le président de la HIISE a clos sa visite en se rendant à l’APC de Boumedfaâ (55 km à l’est d’Aïn Defla), invitant ses membres à délivrer la carte d’électeur aux citoyens et à ne pas attendre que ces derniers se déplacent au siège de la commune.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre des attributions de la HIISE, prévues par l’article 194 de la Constitution, et clarifiées par la loi organique 16-11 relative à la HIISE.

Tahar Kaidi