Journée parlementaire sur l’habitat : Un formidable essor quantitatif et qualitatif

M. Abdelkader Bensalah : « La prochaine échéance électorale est importante, et nous souhaitons qu’elle se déroule dans le cadre d’une concurrence loyale et que le discours politique réponde aux aspirations de la nation. »

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a affirmé hier, que la promotion de la ville et de l'urbanisme a permis à l'Algérie de se «hisser» au rang des pays développés, d'autant que les options prises répondent aux demandes des citoyens appelant à assurer le logement décent. S'exprimant lors d'une journée parlementaire sur « les politiques de l'habitat, d'urbanisme et de la ville: bilan et perspectives «, M. Bensalah a précisé que les options accordées dans le domaine de l'habitat s'adaptent aux développements enregistrés dans le pays, particulièrement à la faveur de la création d'un cadre juridique et organisationnel «efficace».

M. Bensalah a qualifié, à cet effet, l'approche adoptée par l'Algérie dans le domaine de l'habitat de «judicieuse», car prenant en charge définitivement les préoccupations des citoyens pour l'obtention d'un logement décent. «L'évaluation générale du secteur établit que les réalisations accomplies sont très bonnes», a-t-il dit, citant le bilan présenté par les directeurs du secteur. Ce cadre juridique a permis de créer de nouveaux procédés «plus modernes et plus efficaces» qui ont permis d'adopter «une politique audacieuse ayant contribué au règlement de la crise de logement, à travers l'élimination des constructions anarchiques et la réalisation de logements décents», a ajouté M. Bensalah. Evoquant l'élection Présidentielle du 18 avril 2019, le président de la chambre haute du parlement a affirmé que «la prochaine échéance électorale est importante, et nous souhaitons qu'elle se déroule dans le cadre d'une concurrence loyale et que le discours politique répond aux aspirations de la Nation», a-t-il dit, saisissant cette occasion pour appeler les citoyens à participer massivement à cette élection.



M. Abdelwahid Temmar : « Le parc de logements élargi à 9,6 millions d’unités. »



Pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a souligné, que les résultats réalisés dans le domaine de l’habitat doivent être consolidés et soutenus par les autorités locales et centrales.

Il s’agit selon le ministre de poursuivre leurs efforts sur le terrain et l’association de tous les acteurs (maîtres d'œuvre, cadres, bureaux d’études et organisations professionnelles) en vue de rattraper les insuffisances enregistrées et de réviser les textes législatifs et réglementaires qui ont atteint des phases avancées d’élaboration.

«Le secteur prépare actuellement le lancement de la formule du Logement locatif promotionnel (LLP) visant à créer un marché locatif à des prix de location moyens et étudiés, une formule adoptée en vertu de la loi de Finances 2019», a rappelé M. Temmar.

Il a à ce propos mis en avant l'importance des avancées réalisées dans le secteur de l'habitat, des avancées, a-t-il dit, ayant permis d'élargir le parc de logement qui compte actuellement 9.6 millions d’unités et de réduire le taux d'occupation des logements à 4,49 individus.

Par ailleurs, le ministre est revenu à l'augmentation des aides de l’Etat aux citoyens dans le cadre de différents programmes de logement, à l’instar du logement rural (de 700.000 DA à 1 million de DA), du logement promotionnel aidé (LPA) (700.000 DA), du logement social et du logement location-vente (contribution du citoyen à hauteur d’un tiers de la valeur et le remboursement mensuel sur 25 ans).

En outre, la formule du Logement promotionnel public (LPP) destiné aux membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, a connu une augmentation en termes de nombre des souscripteurs qui ont choisi les wilayas dans lesquelles ils désirent résider, à 11.500 inscrits dont 20.000 inscrits à cette formule.

Dans le même cadre, 560.000 logements ont été inscrits, un quota qui couvre le nombre de souscripteurs ayant procédé au paiement de la première tranche de leurs logements.

«La formule de logement public locatif (LPL) a permis à 1.27 millions de familles de bénéficier de logements», a rappelé M. Temmar, soulignant que cette formule était financée totalement par l'Etat en sus de la réalisation de plusieurs structures publiques (écoles, universités, centres médicaux, sûreté). L'expérience algérienne en matière d'éradication de l'habitat précaire avait été saluée par l'ONU Habitat, dont la directrice exécutive a qualifié l'expérience «d'unique en son genre» Près de 24.000 entreprises de réalisation nationales, dont 1000 classées dans les catégories 5 à 9 (4%), 8.000 architectes et 3.000 ingénieurs agrées ont veillé à la réalisation de ces projets, a précisé M. Temmar.

Le défi demeure, toutefois, «important», poursuit le ministre pour qui le secteur exige des mesures encourageant l'utilisation des matériaux de construction locaux et de l’utilisation des énergies renouvelables, en sus de la modernisation du secteur et de l’adaptation des formules de logement aux spécificités de chaque région.

Salima Ettouahria