Allocations forfaitaires de solidarité : Près d’un million de bénéficiaires

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé, hier à Médéa, l’ouverture de 50.000 postes d’emploi temporaires dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion sociale (DAIS) et du programme d’insertion des diplômés (PID) pour l’exercice 2019. «Une enveloppe financière d’un montant de l’ordre de 4,7 milliards de DA a été débloquée par le gouvernement pour le recrutement de 30.000 jeunes, au titre du dispositif DAIS, et 20.000 autres postes au titre du programme d’insertion des diplômés (PID)», a indiqué la ministre en marge du lancement du programme d’appui au développement local durable et aux activités sociales dans le Nord-ouest de l’Algérie (Padsel-Noa) au profit de quatre communes de Médéa. Mme Eddalia a annoncé, en outre, un quota supplémentaire d’allocations forfaitaires de solidarité (AFS) au profit des couches les plus vulnérables de la société, rappelant que le nombre global de bénéficiaires de cette allocation, à l’échelle nationale, s’élève à 959.000. Elle a également fait part de l’octroi, au titre de l’exercice en cours, de 47.331 nouvelles aides financières, dans le cadre du dispositif du microcrédit, d’un montant de 5,4 milliards de DA, évoquant, dans ce même contexte, l’introduction, après approbation du gouvernement, de nouvelles dispositions en matière d’accès à ce dispositif. Il s’agit, a expliqué la ministre, de l’introduction du microcrédit «multiple», qui donne droit à un ancien bénéficiaire de ce dispositif, ayant remboursé l’intégralité de son crédit, de disposer d’un autre crédit. La seconde disposition concerne le «crédit évolutif» et offre la possibilité à un bénéficiaire d’une aide financière de 200.000 DA de souscrire à un autre crédit, fixé à hauteur d’un million de DA, destiné soit à développer son projet initial ou de réaliser un nouveau, a fait savoir Mme Eddalia.