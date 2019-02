Festivals culturels : Le budget réduit

Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a présidé, hier à Bordj Bou Arreridj, la cérémonie d’ouverture de la 16e édition du Colloque international Abdelhamid-Benhadouga consacré au roman face aux différents cours culturels. Il a rappelé que Benhadouga est le père du roman algérien d’expression arabe et que la première œuvre mondiale de ce genre littéraire, Apolios ou l’âne d’or, a été rédigée en Algérie. Plus de 60 romans sont édités annuellement, a annoncé le ministre, affirmant que les romanciers algériens ont dépassé leurs homologues arabes, comme l’indiquent les prix littéraires qu’ils ont gagnés, à l’instar de Tayeb-Salah et Ibn- Khaldoun.

La littérature doit être mieux représentée à l’étranger, a souligné le ministre, qui a précisé que 21 titres, dont Le vent du Sud, de Benhadouga, sont traduits en espagnol.

Le ministre a regretté l’absence d’une institution nationale chargée de la traduction et que les hommes de lettres n’ont d’autre choix que de s’adresser aux maisons d’édition étrangères s’ils veulent être connus dans le monde. M. Mihoubi a affirmé que son département ministériel a restructuré les festivals en changeant leur périodicité et que les enveloppes qui leur sont dédiées ont baissé. Il a expliqué que le budget consacré à ces activités est passé de 558 milliards de centimes à 50 milliards. Le ministre a reconnu que le dossier du cinéma est complexe, et que l’Etat ne va pas abandonner le secteur, même si les producteurs doivent chercher des financements.

Au sujet de la matière historique nécessaire pour les films, le ministre a rappelé que le ministère des Moudjahidine et même celui de la Communication, à travers la radio et la télévision nationales, ont procédé à l’enregistrement de milliers d’heures de témoignages de moudjahidine.

F. D.