L’Union des jeunes investisseurs, invitée de notre Forum : Pour Une conférence nationale sur l’entrepreneuriat des jeuneS

«Plus d’un million deux cents petites et moyennes entreprises (PME) ont été créées, grâce aux différents dispositifs d’aide de l’État, Ansej, Angem, Cnac, pour une valeur financière des crédits accordés évaluée à 2 milliards de dollars. 65 % de ces PME ont pu s’intégrer dans la sphère économique, et près de 35% ont fermé boutique, car leurs projets d’investissement ont connu des échecs.»

Des statistiques révélées hier à notre Forum par le président de l’Union nationale des jeunes investisseurs (UNJI), Riyadh Tenka, invité à animer une conférence sur l’entrepreneuriat des jeunes et les contraintes rencontrées sur le terrain. Accompagné par des jeunes investisseurs venus de plusieurs régions du pays, M Tenka, tout en mettant en avant les points positifs réalisés par les différents mécanismes d’aide à l’investissement et la volonté des pouvoirs publics d’accompagner et d’orienter les jeunes porteurs de projets à concrétiser leurs rêves , estime toutefois que « des failles existent » et que les contraintes, techniques et financières, rencontrées par les jeunes investisseurs, peuvent être réglées si un dialogue et une concertation permanents sont instaurés au niveau de l’administration.

L’invité du journal appelle dans ce sens à la tenue d’une conférence nationale pour discuter, débattre et pallier les obstacles et problèmes rencontrés par les jeunes investisseurs. M. Tenka reconnaîtra que plusieurs revendications et propositions émises par son association aux pouvoirs publics ont trouvé écho et ont même été acceptées et intégrées dans les différents textes de loi régissant le secteur. Il citera, à titre d’exemple, celles relatives à la suppression des intérêts liés aux pénalités de retard des remboursements des crédits octroyés avant 2011, ou encore l’appel de l’association adressé au ministère de l’Enseignement supérieur pour introduire un module dans le cursus universitaire, qui promeut l’esprit d’entrepreneuriat, et aussi ouvrir de nouvelles spécialités qui permettront aux nouveaux diplômés de se lancer dans la création d’entreprises.

Le président de l’Union des jeunes investisseurs rappellera également que son association a été la première à revendiquer la redéfinition de la micro-entreprise et la révision de la loi d’orientation des jeunes investisseurs, chose qui a été prise en considération par les pouvoirs publics.



Il devrait être fait obligation aux grandes entreprises de faire travailler les PME dans les grands projets



Toutefois, et malgré les facilitations et les avantages mis à la disposition des jeunes pour lancer leurs propres entreprises, M. Tenka a révélé que la bureaucratie entrave le démarrage des projets portés par les jeunes. Les objectifs de l’Union, selon son président, «sont de mettre en contact les nouveaux investisseurs avec les grands entrepreneurs et les inciter à réaliser ensemble les grands ouvrages. D’autre part, leurs actions peuvent s’avérer un vecteur important dans la promotion de la culture entrepreneuriale ».

Dans ce sens, il proposera aux pouvoirs publics de faire obligation aux grandes entreprises de faire travailler avec eux les PME, en sous-traitance notamment, dans les grands projets publics. L’invité de notre Forum a déploré, à cet effet, la persistance qui prévaut dans le secteur économique dans la « la non-application de l’article 87 du nouveau Code des marchés publics, qui reste l’otage de l’administration ».

Les jeunes investisseurs ont, dans ce contexte, pointé du doigt l’administration pour « son inévitable habitude » de favoriser les grands entrepreneurs, à leurs dépens. Par la même occasion, les représentants des jeunes entrepreneurs ont déploré la non-application de l’article 87 du Code des marchés publics. Un texte qui, pourtant, stipule que « lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations, dans le respect des dispositions du présent décret». Commentant les dernières facilitations accordées par le ministre du Commerce aux jeunes investisseurs pour l’installation de leurs entreprises et qui prévoit la possibilité de s’inscrire au Registre du commerce sans pour autant disposer d’un local commercial, M. Tenka dira attendre l’application effective de cette disposition que les jeunes accueillent avec soulagement.

Pour leur part, les jeunes investisseurs présents au forum ont exprimé leur désarroi face aux obstacles rencontrés avec les banques, les services des impôts, les autorités locales...

Les jeunes porteurs de projets interpellent également, là aussi, les pouvoirs publics pour la généralisation des zones d’activités destinées aux jeunes entrepreneurs au niveau de toutes les wilayas du pays.Rappelons que ces zones existent actuellement au niveau de 10 wilayas seulement.

Les jeunes investisseurs et entrepreneurs algériens réclament, par ailleurs, davantage d’intérêt des pouvoirs publics quant à l’amélioration du climat des affaires, l’optimisation et la multiplication des opportunités d’investissements qui, selon eux, leur fait grandement défaut encore aujourd’hui.

Farida Larbi