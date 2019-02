Aménagement du territoire : Le ferroviaire, levier important

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé lundi dernier à Djelfa que les projets de lignes ferroviaires dans le pays constituent une forme d’aménagement du territoire et un levier de développement. La ligne ferroviaire, dont le réseau est passé de 1.800 km en 2000 à 4.000 km actuellement pour atteindre 6.300 km entre 2019 et 2020 après l’achèvement des projets des 2.300 km en cours de réalisation, a permis le désenclavement des régions isolées et apporté une valeur ajoutée, a souligné M. Zaalane, qui accompagnait le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire en visite de travail et d’inspection de deux jours à la wilaya de Djelfa pour s’enquérir du projet de la ligne ferroviaire Djelfa-Bouguezoul dont la réception est prévue pour le mois de juin prochain. Aussi, le ministre a fait savoir que le réseau ferroviaire auquel le Président de la République a accordé un intérêt particulier, avait créé une attractivité au sein des territoires et préservé l’investissement, soulignant que «la vision du Président est le fruit de 10 ans durant lesquels ces projets ont été décidés».