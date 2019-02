Investissement : Favorisé grâce au retour à la stabilité

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a indiqué, dimanche dernier à Chlef, que l’investissement se concrétisait grâce à la stabilité du pays et la confiance des investisseurs en son avenir. «La stabilité du pays attire les investissements et contribue à ce qu’ils aient confiance en l’avenir du pays», a affirmé le ministre, dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail et d’inspection à la wilaya de Chlef. «Cette stabilité est concrétisée grâce à la judicieuse politique du Président de la République», a-t-il ajouté. M. Yousfi a rappelé qu’entre 2002 et 2018, la wilaya de Chlef avait bénéficié de 1.717 projets d’investissement d’une valeur de 230 milliards DA ayant permis la création de 25.000 postes d’emploi. Dans ce cadre, le ministre s’est rendu à la zone industrielle d’Oued-Sly pour s’enquérir des travaux de réalisation de la troisième ligne de production du ciment relevant du groupe GICA, où il a souligné la nécessité d’accélérer le parachèvement des travaux. Ce projet d’extension devrait contribuer à la production de 2 millions de tonnes de ciment par an avant de s’orienter vers l’exportation. Le projet qui entrera en service à partir d’octobre prochain, selon les explications données au ministre, est à même de renforcer la capacité de production de la cimenterie de Chlef pour atteindre 4 millions de tonnes/an. La cimenterie de Chlef a exporté en 2018 près de 20.000 tonnes de ciment. Dans le même contexte, M. Yousfi a fait savoir que le groupe GICA avait exporté en 2018 entre 200.000 à 300.000 tonnes de ciment, ajoutant que cette quantité sera revue à la hausse, vers la fin de l’année en cours, à 1,2 million de tonnes.