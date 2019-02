Finances : Moderniser les banques

«La réforme financière, et particulièrement son volet de modernisation bancaire, constitue un jalon décisif des réformes structurelles devant favoriser la diversification», a indiqué, hier, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, lors d’une journée technique sur la modernisation des banques, organisée à Alger par l’Association des banques et établissements financiers.

Il a ajouté que «la réforme a une portée stratégique pour adapter les institutions et les instruments de financement de l’économie au changement inéluctable». Il a insisté sur la nécessaire contribution des banques à l’épargne et à une meilleure allocation au profit des agents économiques.

«Les banques sont invitées à améliorer la qualité de leurs services, promouvoir la couverture territoriale et diversifier la gamme des produits», a soutenu le ministre.

S’agissant du volume des crédits directs accordés au secteur public et privé, il a fait savoir qu’il a atteint à fin de 2017, 7.704 milliards de dinars, soit 87% de l’ensemble des crédits accordés à l’économie par l’ensemble des banques évalué à 8.878 milliards de dinars.

Quant au secteur public accompagné uniquement par les banques publiques, il a précisé qu’il a consommé 4.311 milliards de dinars, soit 55%.

Le ministre n’a pas manqué de rappeler que l’expérience internationale a montré que parmi les choix politiques et économiques qui favorisent la croissance économique globale figure en bonne place les réformes structurelles, notamment dans leur volet de modernisation du système financier en général et développement et extension des crédits bancaires aux entreprises en particulier. Il a ajouté que «les expériences de reformes financières menées à l’échelle internationale étaient fortement orientées vers la libéralisation financière. Ces réformes qui ont mené ensuite à un consensus interne sur les coûts exorbitants de l’énergie a nécessité d’encourager davantage l’innovation et de libérer les initiatives». Concernant le choix des thématiques abordées, à savoir la réforme des banques, la diversification de l’offre de financement, la modernisation des systèmes d’information, et le défi de l’inclusion financière, le ministre a indiqué qu’il constitue à lui seul un échantillon significatif des actions et des réformes financières insérées dans un programme plus vaste de réformes structurelles touchant tous les secteurs.

De son côté, le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a souligné que les financements bancaires, qui ont progressé de près de 14% en 2018 par rapport à 2017, devraient s’orienter davantage vers les industries manufacturières et les services productifs portés par les PME». Il dira que le financement bancaire est passé de 8,7% en 2016 à 12,3% en 2017 et à 13,8% en 2018.

Les crédits à l’économie ont atteint près de 50% du PIB en 2018, passant de 7.909 milliards de DA en 2016 à 10.102 milliards DA en 2018. M. Loukal a rappelé que le financement non conventionnel, même s’il a permis de desserrer la contrainte financière et d’assurer la continuité de la dépense publique, ne pouvait en aucun cas constituer une solution durable.

Makhlouf Ait Ziane