Défense : Parachèvement de la lutte contre les résidus du terrorisme

La politique de défense nationale assure un suivi régulier et efficace au niveau des frontières terrestres, indique la déclaration, relevant des résultats remarquables dans l’instauration de «la quiétude et la sécurité nationale» à travers le parachèvement de la lutte contre les résidus du terrorisme, Conduite sous la Haute autorité du Président de la République, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, la politique de défense, précise le document, s’est distinguée ces deux dernière années par «la prise en charge de défis multiples», notamment le parachèvement de la lutte contre les résidus du terrorisme et contre le crime organisé à l’intérieur.

Dans ce domaine, la déclaration relève des «résultats remarquables concrétisés», consolidant ainsi la quiétude et la sécurité à l’intérieur du pays ainsi que la sécurité au niveau des frontières, où les trafics de drogue et la contrebande ont été fortement contenus. S’agissant de la situation du voisinage immédiat, la Déclaration a noté la préservation de la sécurité et de l’intégrité du territoire national par rapport aux «multiples foyers de crise et de tension qui subsistent dans cette région».

Dressant le bilan des actions menées par l’Armée nationale populaire (ANP), le document de l’exécutif souligne que l’Armée algérienne a pris les dispositions organisationnelles appropriées au niveau des frontières terrestres et en assure un suivi régulier et efficace. «Ces résultats probants se traduisent à travers les armements et les quantités de drogues interceptées ainsi qu’à travers les redditions de terroristes enregistrés», soutient document. Parallèlement, l’ANP poursuit de «manière diligente le processus de sa modernisation et de sa professionnalisation, aidée en cela par les moyens nécessaires mis à sa disposition par le Chef de l’Etat». Enfin, l’Armée algérienne, poursuit le texte, développe au fil des années une politique efficace d’assistance aux populations isolées ou sinistrées, face aux calamités et aux catastrophes naturelles.