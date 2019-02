APN : Examen des procédures de présentation

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, hier, une réunion sous la présidence de M. Mouad Bouchareb, consacrée à l’examen des procédures relatives à la présentation de la déclaration de politique générale du Gouvernement. L’ordre du jour de cette réunion concerne «l’examen des procédures relatives à la présentation de la déclaration de politique générale du Gouvernement», précise un communiqué de l’APN. Le bureau de l’APN a examiné, lors de cette réunion, «les amendements proposés au projet de loi modifiant et complétant la loi 98-06 définissant les règles générales relatives à l’aviation civile ainsi qu’au projet de loi modifiant et complétant la loi 88-08 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale», ajoute la même source.