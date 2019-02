Formation d’ingénieurs en énergie solaire : Création prochaine d’une école supérieure

Une école supérieure de formation d’ingénieurs aux métiers de l’énergie solaire sera créée à Béchar, dans le but de développer l’exploitation et l’utilisation de cette énergie renouvelable, a annoncé, hier, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, en visite dans la wilaya.

«Nous prévoyons, en marge du projet de réalisation de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques en Afrique dans cette région du pays, qui aura une capacité de production de 300 mégawatts, la création d’une école supérieure de formation d’ingénieurs spécialisés en énergie solaire et ce, pour pourvoir cette gigantesque installation énergétique en cadres locaux pour sa prise en charge», a précisé le ministre. «L’Algérie est le pays africain et méditerranéen disposant du plus important potentiel en matière d’énergie renouvelable à l’échelle régionale, de même que les capacités les plus appropriées au développement et à l’exploitation de ce potentiel énergétique vert. Ce potentiel demeure le plus important en termes de disponibilité et de puissance et, sans doute aussi, le plus compétitif à développer, à l’avenir, sous diverses formes», a souligné M. Guitouni. L’Algérie est en effet l’un des plus importants gisements d’énergie solaire au monde avec une durée d’ensoleillement de 2.000 à 3.900 heures par an, et une irradiation journalière de 3.000 à 6.000 wattheures par m2, soit l’équivalent de 10 fois la consommation mondiale, selon des spécialistes nationaux. «La création de cette école spécialisée va certainement être d’un apport très important au développement de l’énergie solaire tant dans le Sud du pays que dans d’autres régions du pays», a estimé le membre du gouvernement, lors d’une cérémonie de lancement du projet d’un centre culturel et sportif de l’entreprise nationale Naftal au nord de Bechar. Ce centre, qui s’étend sur 10.000 m2 et dont la réception est prévue dans les 24 prochains mois, sera doté de plusieurs infrastructures, dont une piscine semi-olympique, des terrains de sports et d’autre servitudes (cafeteria, structures de restauration et garderie d’enfants). Il a nécessité un investissement de 360 millions de DA dégagé par Naftal pour sa concrétisation au profit de ses travailleurs et des habitants de la commune de Bechar.



Vers une délocalisation du centre de carburants de Béchar



Le ministre de l’Energie a achevé sa visite de travail de deux jours dans la wilaya par le lancement des travaux de réalisation d’un nouveau dépôt de carburant d’une capacité de stockage de 21.000 m3, relevant de Naftal qui a projeté sa réalisation à 40 km au nord de Bechar, pour la délocalisation de l’ancien centre situé en milieu urbain. Cette structure énergétique, qui sera réceptionnée en 2020, permettra, grâce à ses 9 bacs à carburant, une autonomie de la région de 30 jours en matière de disponibilité des différentes variétés de carburant, au lieu des 12 jours actuellement, ainsi que la création de 120 emplois et la couverture des besoins de la wilaya de Bechar et de deux localités de la wilaya de Tindouf, à savoir Hassi-Khebbi et Oum-Lassel. L’ancien dépôt de carburant de Bechar, qui a été créé en 1960, avait une capacité de stockage de carburant de 9.000 m3, selon les responsables locaux de Naftal.



Une centrale photovoltaïque de 300 mégawatts prévue à Bechar



Le ministre avait affirmé lundi que l’Etat poursuivra ses efforts pour la généralisation du gaz pour les foyers à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Bechar. «Les effort seront poursuivis pour la dotation des communes restantes de la wilaya en gaz pour les foyers, et ce, au titre de la stratégie de l’Etat tendant à la généralisation de cette énergie aux foyers de la région, notamment les communes frontalières de Lahmar, Mougheul, Boukais et Meridja», a indiqué le ministre, en marge du lancement des travaux de réalisation d’une station de distribution de gaz propane liquéfié (GPL) au profit des habitants de la commune d’Igli (160 km au sud de Bechar). Cette nouvelle infrastructure énergétique, dont la réception et la mise en service est prévue le 20 août prochain, et qui a nécessité un investissement public sectoriel de plus de 182 millions de DA, disposera de quatre réservoirs de 100 m3 chacun, soit une capacité globale de 180 tonnes de GPL, signalent des responsables locaux de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO, filiale de Sonelgaz). Un réseau de distribution de 38 km linéaires sera également réalisé à travers cette collectivité, en marge des travaux de la station, dont la production en GPL est destinée à 1.651 foyers, extensible à 7.000 autres, ont-ils précisé. «En matière de distribution de gaz naturel, une couverture de plus de 65% est enregistrée à travers la wilaya», selon les mêmes responsables. Auparavant, le ministre de l’Energie a procédé à la mise en service, au chef-lieu de la daïra de Lahmar (30 km au nord de Bechar), d’un réseau de distribution de l’énergie électrique au profit de 638 foyers de deux nouveaux lotissements relevant de l’habitat rural. Une enveloppe de 50 millions de DA a été prévue par la SDO pour le financement des travaux de ce réseau de transport et de distribution de 12 km. M. Mustapha Guitouni a révélé, par ailleurs, qu’une centrale photovoltaïque de 300 mégawatts, et qui passe pour être l’une des plus grandes en Afrique, sera réalisée à Bechar, et ce, dès la finalisation des études inhérentes à cet important projet énergétique. «Le projet de réalisation de cette importante centrale photovoltaïque s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de production de ce type d’énergie renouvelable, et l’Algérie œuvre à produire 22.000 mégawatts d’énergie solaire à l’horizon 2030», a affirmé le membre du gouvernement. «Notre pays a produit, depuis 2011, un total de 400 mégawatts de cette énergie, et nous poursuivrons nos efforts et investissements pour développer davantage son exploitation, surtout dans les régions sahariennes du pays», a tenu à souligner M. Guitouni.