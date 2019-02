M. Gaïd Salah achève sa visite aux Emirats Arabes Unis : Renforcement des liens d’amitié

«Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a achevé hier, sa visite aux Emirats arabes unis, où il a été salué à son départ de l’aéroport d’El-Botaïne, par M. Mohamed Ahmed El-Baouardi, ministre d’Etat aux Affaires de Défense et le général major Faris El-Mazroui, ministre d’Etat, conseiller des Affaires présidentielles, ainsi qu’un nombre d’officiers des Forces armées émiraties».

M. Gaïd Salah a souligné que «cette visite a constitué une opportunité pour rencontrer les frères émiratis afin d'examiner l'ensemble des voies et moyens à même de renforcer les liens d’amitié entre les deux peuples et de consolider les relations de coopération dans tous les domaines d’intérêt commun, en renouvelant ses remerciements pour toute l’hospitalité qui lui a été réservée, ainsi qu’aux membres de la délégation qui l'accompagne, tout au long de son séjour dans ce pays frère». Pour rappel, le général de corps d’Armée a pris part à la 14e édition du Salon international de Défense, en tant que «représentant personnel du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, sur invitation de cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'Etat, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Emirats arabes unis ».