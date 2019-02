M. Kaouane examine avec le DG de l’UAR le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu, hier à Alger, le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), Grégoire N'Djaka, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer de la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'UAR. Dans une déclaration à la presse, M. Kaouane a indiqué que "les discussions ont porté sur le voies et les moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expériences, notamment en matière de formation de la ressource humaine, élément essentiel dans les divers processus de diffusion", rappelant, à ce propos, "les sessions de formation organisées en Algérie, en coordination avec les instances africaines et arabes spécialisées, dans les différents domaines de la Communication". Plaidant pour "l'activation des mécanismes d'échange de contenus radiophoniques et télévisuels entre les pays africains", le ministre a mis en avant la nécessité de veiller à "la diffusion d'un contenu de qualité conforme aux normes en vigueur dans ce domaine pour garantir aux citoyens algériens et africains le droit à un information objective". M. Kaouane a réitéré le droit des téléspectateurs africains de suivre les compétitions sportives, notamment de football "loin de tout chantage ou pression".

Pour sa part, le DG de l'UAR a salué l'expérience algérienne en matière de radiodiffusion et de télédiffusion, la qualifiant de "remarquable". Se félicitant des "facilitations offertes par les autorités algériennes en matière d'organisation de sessions de formation, M. N'Djaka a fait savoir que son entretien avec M. Kaouane "a été une occasion pour l'échange des expériences et le renforcement de la coopération existant entre l'Algérie et l'UAR".