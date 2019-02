Constantine : Solidarité avec la famille du policier assassiné

L’association Radieuse a fait le déplacement à la wilaya de Constantine, domicile du défunt policier décédé, Kellour Abdelhakim, afin de présenter ses condoléances à la grande famille de ce valeureux policier décédé alors qu’il accomplissait son devoir national. Le président de la Radieuse, Kada Chafi, accompagné de l’ancien international Fodil Megharia et Bounaase Noureddine (ex-MOC), ont rendu un hommage posthume au défunt, avec un trophée de mérite et remis à ses parents une Omra ainsi que d’autres distinctions, à titre de reconnaissance à Kellour Abdelhakim, père de deux enfants et à l’ensemble du corps de la DGSN. M. Youcef, le père du policier décédé, a remercié très fort le geste et la visite de solidarité de la Radieuse ainsi que le grand soutien du peuple algérien et des autorités algériennes dans ces moments pénibles et douloureux. «Dieu merci, mon fils a perdu la vie alors qu’il accomplissait son devoir en étant au service de ses concitoyens». De son côté, le président de la Radieuse, Kada Chafi a rendu «un grand hommage à l’ensemble de la famille de la DGSN, pour son courage et son abnégation à être toujours au service du peuple... Ce dont a fait preuve Kellour Abdelhakim auquel nous rendons hommage et nous soutenons sa famille. Il est de notre devoir de féliciter ce corps pour sa noble mission», a-t-il notamment indiqué.