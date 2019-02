Le défunt Cheikh Sidi Hadj Salem Benbrahim : Une vie vouée à la préservation de la religion

Le défunt cheikh Sidi Hadj Salem Benbrahim, éminente personnalité religieuse de la wilaya d'Adrar faisant partie des grands érudits et des éminentes personnalités religieuses ayant voué leur vie à l’éducation des jeunes générations sur les valeurs suprêmes de la religion suivant la méthode de son enseignant le défunt cheikh Sidi Mohamed Belkebir, a témoigné, hier à Adrar, le président du Haut Conseil Islamique. Intervenant lors d’une cérémonie de recueillement à Adrar en présence des autorités locales et de nombreux ouléma, chouyoukh de zaouïas et d’écoles coraniques et de nombreux visiteurs, M. Bouabdallah Ghlamallah a indiqué que "le défunt, qui était membre du HCI, a voué sa vie à la préservation de la religion musulmane et à la défense de la patrie". Il a aussi passé en revue les œuvres de son compagnon au HCI, le défunt cheikh érudit Moulay Touhami Ghitaoui, appelant les membres du Conseil des chouyoukh d’Adrar à "mettre en valeur la voie ayant fait de cette région une destination pour l’apprentissage et la compréhension correcte des sciences de l’islam". Le Dr. Mohand Mechenène, conseiller au ministère des Affaires religieuses et des Waqfs a, dans son intervention, déclaré que "le défunt cheikh Sidi Hadj Salem Benbrahim demeure un symbole, eu égard à ses œuvres et actions de bienfaisance, inspirées des aïeux et léguées à ses enfants et disciples pour porter le flambeau de la science et du rayonnement religieux".