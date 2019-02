A l’invitation de son homologue : Le ministre du Tourisme et de l'artisanat en visite de travail au Niger

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, effectuera à partir d’aujourd’hui, une visite de travail au Niger, à l'invitation de son homologue nigérien. M. Benmessaoud conduira une délégation composée de cadres du ministère et de nombre d'artisans à la 14e édition du festival de "l'Aïr", organisé à Iférouane dans la région d'Agadez, sur le thème "Le tourisme et la sécurité".

Cette manifestation constitue "un des festivals touristiques et culturels phares du Sahel visant la valorisation matérielle et immatérielle de la région et la diffusion du patrimoine culturel aussi riche que diversifié". La participation de l'Algérie à cette manifestation "s'inscrit dans le cadre de son rôle pionnier dans le continent africain et eu égard des acquis réalisés jusque-là sous la bonne gouvernance du Président Abdelaziz Bouteflika à travers la consécration de l'appartenance africaine de l'Algérie, car étant un élément essentiel pour l'identité de notre pays".