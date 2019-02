M. Messahel reçoit le ministre cubain du Commerce extérieur, de l’Investissement étranger et du Partenariat : Examen des opportunités de coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger, le ministre cubain du Commerce extérieur, de l’Investissement étranger et du Partenariat, Rodriguo Malmierca Diaz, avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement des relations.

"A l’occasion de cet entretien, M. Messahel et le ministre Malmierca Diaz ont fait un tour d’horizon sur les relations d’ensemble entre l’Algérie et Cuba, ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines". "L’accent a été, notamment, mis sur la nécessité de mettre à profit les assises de la Commission mixte algéro-cubaine, prévues du 19 au 21 février, pour dynamiser davantage les modules de coopération en cours et, surtout, de prospecter d’autres perspectives qui s’offrent aux deux pays dans les domaines de l’investissement et du partenariat".

Le ministre cubain effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la 22e Session de la Commission mixte algéro-cubaine, qu’il co-préside avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.