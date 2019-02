M. Ouyahia reçoit l'envoyé spécial du président mauritanien : Des relations d’excellence

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre mauritanien de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, à l'occasion de la visite de travail qu'il effectue à Alger en sa qualité d'envoyé spécial du Président mauritanien.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. L'envoyé spécial du Président mauritanien s'était entretenu auparavant avec M. Messahel sur les relations bilatérales marquées par une "dynamique accrue" à la faveur de la concertation régulière entre les responsables dans les deux pays et "les échanges qui connaissent une courbe ascendante", traduisant, ainsi, la volonté mutuelle du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et de son frère Mohamed Ould Abdelaziz, Président de la République islamique de Mauritanie, de conférer aux relations algéro-mauritaniennes "un caractère d’excellence".

