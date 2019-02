Des accords signés avec 12 pays : récupérer les documents sur la révolution nationale

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a insisté, lundi à Tiaret, sur la valorisation de l’histoire de l’Algérie, à travers le tourisme historique. Le ministère des Moudjahidine œuvre à commercialiser l’histoire de l’Algérie, à travers la promotion du tourisme historique, qui demeure l’«un des moyens les plus performants», a souligné le ministre, lors d’une émission à Radio-Tiaret, diffusée en direct, dans le cadre des festivités officielles de la Journée nationale du chahid, s’appuyant sur les 640.000 visiteurs enregistrés au musée central du Moudjahid d’Alger et 1,2 million aux musées répartis à travers le pays.

La promotion du tourisme historique se fait dans le cadre d’une convention avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, portant sur la commercialisation de l’histoire de l’Algérie à l’intérieur du pays et à l’étranger, à travers l’ouverture de 4 nouveaux musées du moudjahid dotés de conseils scientifiques, a fait savoir M. Zitouni. L’ouverture de musées concernera également cinq autres wilayas, a-t-il annoncé. Il s’agira, dans le même cadre, de permettre la visite de 1.461 sites, dont des camps de torture et de détention, utilisés par le colonisateur français à travers le pays, et des sièges des dirigeants de la guerre de Libération nationale. Il a également fait savoir que son ministère œuvre à la promotion de ce type de tourisme en enrichissant l’archive nationale, en collaboration avec des académiciens, signalant que 26.000 heures de témoignages de moudjahidine et de 30.000 cadres de la Révolution nationale ont été enregistrés, dans la perspective de fournir la matière brute et de la mettre à la disposition des spécialistes, pour l’adapter dans un cadre académicien.

Des copies de ces archives ont été remises aux universités, dans le cadre de la convention entre les ministères des Moudjahidine, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de même que 10 millions de copies en compact disque (CD) au ministère de l’Éducation nationale, dans le cadre de la convention portant sur l’enseignement de l’histoire aux générations, conformément aux articles de la Constitution.

Concernant l’enrichissement de l’archive nationale, le ministre a valorisé «les efforts du ministère des Affaires étrangères, couronnés par des accords avec 12 pays frères et amis, pour la récupération de documents se référant à la Révolution nationale, notamment des pays arabes ayant soutenu la glorieuse guerre de Libération nationale, dont l’Égypte, la Tunisie, et les ex-pays socialistes», ajoutant que «des démarches diplomatiques sont en cours, pour conclure des accords dans ce sens avec d’autres pays». M. Zitouni a également fait part «des efforts continus auprès de l’État colonisateur, pour la récupération d’archives témoignant de la barbarie dont à fait face le peuple algérien avec courage et bravoure, se dressant contre l’une des plus grandes puissances coloniales soutenue par l’OTAN, qui transgressait les accords et conventions internationaux, et utilisait toutes les méthodes de répression, dont la guillotine et les essais nucléaires». «En tant qu’algériens, nous glorifions les sacrifices des martyrs du peuple algérien et d’amis de l’Algérie qui ont soutenu la évolution en défendant sa cause juste, à savoir le droit du peuple algérien à la liberté, un acquis qui doit être préservé aujourd’hui», a déclaré le ministre, ajoutant que «l’histoire doit être la base solide sur laquelle se construit l’avenir de l’Algérie».