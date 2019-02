Conseil national des droits de l’Homme : Consolider les fondements de la justice sociale

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a appelé, hier, les pouvoirs publics à poursuivre la consécration des dispositions de la Constitution relatives à la consolidation des fondements d'une société de justice et d'équité, à travers la répartition et l'exploitation rationnelle des richesses, a indiqué le Conseil, dans un communiqué.

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale, instituée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), lors de sa 63e session en novembre 2008, le CNDH a appelé les pouvoirs publics à «poursuivre la consécration les dispositions de la Constitution relatives à la consolidation des fondements d'une société de justice et d'équité, à travers la répartition et l'exploitation rationnelle des richesses, en vue de leur préservation au profit des générations futures». À ce titre, le CNDH a mis l'accent sur la nécessité d'«assurer le droit à une vie digne garanti par la Constitution et protégé par la justice indépendante et équitable, et ce en consécration des principes et valeurs de la glorieuse Révolution du 1er Novembre et de sa Déclaration». Le CNDH a salué, à l'occasion de la célébration de cette journée, placée, cette année, sous le thème «Ni paix ni développement sans justice sociale», «les efforts déployés an plan national, pour la concrétisation des Objectifs du développement durable, à la faveur de la promotion des droits socio-économiques du citoyen algérien, dans le respect de l'État de droit et de la dignité humaine, et la réalisation de la justice sociale». Le CNDH, lit-on dans le communiqué, estime que «le concept la justice sociale se veut un avantage primordial pour l'homme, découlant de son droit de jouir d'un ensemble de droits politiques, sociaux, économiques et culturels, considérés comme des droits fondamentaux faisant partie intégrante des droits de l'homme». Pour ce faire, poursuit le CNDH, «l'idée de la justice sociale est indissociable de celle des droits de l'homme, un principe consacré dans les chartes et conventions internationales, dont la Proclamation universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), ainsi que les instruments régionaux issus de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples». Ledit Conseil affirme, tout en s'enquérant de près des événements nationaux et internationaux, participer, aux côtés de la Communauté internationale, «à l'appui de ses efforts visant la réalisation de la prospérité, de la justice sociale et de la stabilité au profit des peuples, œuvrer à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation de l'équité pour tous», soulignant que «le lien étroit entre le concept de justice sociale et ceux de paix et de développement est désormais plus qu'évident, car étant indissociables par leurs motifs et objectifs».