Dans la lucarne : Progression du football arabe

La plupart des spécialistes du football mondial savent que cette discipline est en net progression sur le plan mondial. Pratiquement, dans les cinq continents, ce sport, très pratiqué, a connu une formidable évolution qui explique le nombre d’adeptes, étant donné que le football est très facile à pratiquer, notamment dans la rue. Dans le monde arabe aussi, le football est en train de connaître une grande «percée» aussi bien sur le plan international que régional. La dernière grande performance du Qatar qui a remporté la coupe d’Asie est là pour l’attester d’une façon irréfutable. Tout le monde s’accorde à dire que le football de cette région géographique est appelé à se développer davantage, mais…. Sur le plan des clubs, il y a aussi beaucoup à dire face à l’embellie qu’on constate au niveau des compétitions entre pays arabes. Il faut garder à l’esprit le lancement de la Coupe arabe des clubs champions, il y a quelques années avant le sponsoring des TV privées arabes. Cette compétition avait permis à l’ESS de se « gaver » si on peut le dire pour avoir remporté la Ligue des champions arabes des clubs. C’était une compétition très prisée, mais malheureusement, pour le public arabe, qui la suivait avec passion, elle avait été interrompue faute de sponsor. Personne ne voulait reprendre le « flambeau ». Quelques années après, elle vient de reprendre avec un nouvel «habillage » et surtout des moyens financiers plus conséquents avec les Émiratis. Il faut dire que les moyens d’intéressement sont des plus tenants, beaucoup plus que la Ligue des champions d’Afrique où l’on n’offre au vainqueur que 1,5 millions de dollars alors que la Coupe arabe donne 6 millions d’euros. La différence se passe de tout commentaire. C’est pour cette raison d’ailleurs que beaucoup de clubs se disputent même pour y participer. Comme on le sait, les clubs qataris n’y figurent pas pour les raisons que l’on sait. On était représenté par trois clubs : USMA, ESS et MCA. Ils sont tous passés à la « trappe », même si le MCA a été freiné en quarts de finale. Les deux autres l’ont été un peu plus tôt. Toujours est-il, nos clubs sont en train de constater que le niveau du football arabe a formidablement progressé. On l’a bien vu lorsque le MCA a été logiquement dominé par Al Merreikh sur le net score de (3 à 0). Avant lui, l’USMA a été battue sur le score de (4 à 1) et ce malgré la victoire du retour (2 à 0). Les Soudanais d’Al Merreikh ont mérité leur qualification du fait qu’ils ont fait preuve d’une grande présence aussi bien technique que tactique sur le terrain. Il ne faut pas trop «s’appesantir» sur le climat avec une chaleur trop élevée. Le problème, c’est que le football arabe a progressé et qu’il ne faut plus le toiser. Ce serait une erreur des plus « grossières ». Le mieux pour nos clubs, c’est de travailler davantage et ne pas se croire plus fort que les autres alors qu’on ne se frotte que rarement à ces équipes. C’est vraiment trop peu. L’élimination précoce de nos clubs ne peut que nous servir de leçon.

Hamid Gharbi