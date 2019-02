Ministère des Affaires religieuses : Une loi d’orientation en préparation

Une loi d’orientation sur le secteur des Affaires religieuses «est en préparation, et sera finalisée au cours des quatre premiers mois de l’année 2019», a indiqué, hier à M'sila, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa. Des ateliers, animés à travers le pays par des universitaires de différentes disciplines, dont le référent religieux, sortiront, au terme de leurs travaux, par des recommandations qui constitueront «la base de la future loi», a souligné le ministre, qui présidait l’ouverture d’un séminaire sur «L’action bénévole, situation et perspectives», à l’université Mohamed-Boudiaf, en présence des secrétaires des conseils de Souboul El-Khayrat à l’échelle nationale. «Cette rencontre soulève un autre axe de débats dans la perspective de cette loi, pour déboucher sur des recommandations sur la réglementation de l’action bénévole et l’action sociale, en général», a-t-il ajouté. Deux autres rencontres seront tenues à Laghouat et à Ghardaïa, autour des thèmes du modèle de construction de mosquée et l’enseignement coranique, a indiqué M. Aïssa, avant d'affirmer que son département a voulu confier ces ateliers à des spécialistes universitaires et à des bureaux d’études, au regard de l’importance de la spécialisation pour l’élaboration de la loi d’orientation qui sera finalisée «avant la fin des quatre premiers mois de 2019». Le ministre a en outre relevé que l’action bénévole s’inspire du parcours des chouhada de la Révolution libératrice, qui ont «volontairement sacrifié leur vie et leurs biens pour l’indépendance de l’Algérie». Il a également considéré que le mois de février n’est pas seulement une occasion de célébrer les martyrs, mais également «une halte pour consacrer la réconciliation nationale et toutes ses conséquences sur la société algérienne, dont la stabilité et le développement». Le ministre a indiqué qu'une enveloppe financière supplémentaire de 250 millions de dinars a été allouée, au titre de l'année 2019, aux travaux de parachèvement de la mosquée pôle de la cité d'An Nasr de M'sila. Au cours de son inspection du chantier de ce projet, M. Aïssa a affirmé que la future mosquée pôle aura «un rôle important dans la formation continue des imams en assurant toutes les ressources matériels et humaines nécessaires à cette mission». Le ministre a également insisté, pour que «ce lieu de culte ait pour vocation de rassembler les citoyens, à travers son exploitation pour les différentes rencontres et occasions», ce qui permettra, a-t-il affirmé, de créer «un lien solide entre la société et cette mosquée». Selon les explications fournies au ministre par les techniciens chargés du suivi de ce projet, qui enregistre actuellement un taux d'avancement estimé à 90%, une partie de cette enveloppe financière supplémentaire de 250 millions de dinars sera consacrée au parachèvement des travaux, alors que la partie restante va permettre d'équiper ce lieu de culte, qui relève, rappelle-t-on, de la grande mosquée d'Alger.