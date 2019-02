Collectivités locales : M. Bedoui à Djelfa

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a déclaré, hier à Djelfa, que la daïra d’Aïn Ouessara (100 km au nord du chef-lieu de la wilaya) sera érigée en wilaya déléguée, dans une première étape, avant de devenir une wilaya à part entière.

«Nous veillerons à votre accompagnement dans la concrétisation de cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre du projet de création des wilayas déléguées initié par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», a assuré le ministre à la population d’Aïn Ouessara, lors de la pose de la première pierre du projet d'un Institut national spécialisé dans la formation professionnelle à Aïn Ouessara.

Soulignant que «la région s'impose par ses capacités, son potentiel et sa position géographique», M. Bedoui a précisé que cette décision «est le fruit d'une préparation de plusieurs mois, dans le cadre du projet du Président de la République portant sur la réalisation d'une organisation administrative nationale».

M. Bedoui, qui était accompagné des ministres des Transports, des Travaux publics, et des Ressources en eau, respectivement Abdelghani Zaâlane et Hocine Necib, a déclaré que «cette visite se veut une affirmation de la poursuite de l'effort de développement qui a été couronné de résultats sur le terrain, et ce dans le cadre des réalisations des plans quinquennaux que ne peuvent nier que le méconnaissant et l'oublieux».

«Certes, nous ne pouvons affirmer que nous avons pris en charge toutes les préoccupations, mais il ne faut pas renier les efforts fournis depuis deux décennies dans la sécurité, la stabilité et la sérénité retrouvées», a ajouté le ministre.

Après avoir écouté les préoccupations des responsables des Collectivités locales d’Aïn Ouessara et de Guernini, notamment dans les domaines de Ressources en eau, de Santé, de structures éducatives, de routes et d'assainissement, M. Bedoui a réitéré que «l'État ne ménagera aucun effort pour la parachèvement du processus de développement et la réponse aux aspirations des citoyens, en application des orientations du Président de la République, particulièrement en matière d'accompagnement du développement». Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le wali, M. Toufik Dhif, a été chargé de la relance du projet de création d'une zone d'activités à Aïn Ouessara, que l'Agence nationale de régulation et de gestion foncières n'a pas concrétisé. De son côté, le ministre des Ressources en eau a fait état de la prise en charge de la station d'épuration des eaux usées d’Aïn Ouessara et d'un projet similaire dans la ville de Messaâd (sud de la wilaya).

M. Bedoui, qui poursuit sa visite dans la wilaya, inspectera plusieurs projets de développement, à travers différentes communes de la wilaya.