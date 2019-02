M. Benmessaoud reçoit l’ambassadrice d’Indonésie : Renforcer les relations bilatérales

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a passé en revue, avec l’ambassadrice de la République d’Indonésie, Safira Machrusah, les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Indonésie dans le domaine du tourisme et de l’artisanat. La rencontre s’est articulée autour des «moyens et voies susceptibles de renforcer davantage la coopération positive et permettre d’examiner les perspectives propices à même de développer ces relations en matière de tourisme et d’artisanat, outre plusieurs points d’intérêt commun», précise le communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé «leur satisfaction quant à la qualité des relations unissant l’Algérie et l’Indonésie», se félicitant «des bonnes relations d’amitié et de coopération dans différents domaines».

M. Benmessaoud a souligné «la nécessité de conclure un mémorandum d’entente touchant plusieurs axes, notamment l’échange d’expériences en matière de tourisme, d’hôtels, de formation et de qualification en matière d’artisanat». Pour sa part, l’ambassadrice d’Indonésie s’est félicitée «des réalisations accomplies par l’Algérie sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ainsi que du niveau des relations entre les deux pays», soulignant «la nécessité de «promouvoir le tourisme religieux entre les deux pays et d’introduire des programmes relatifs à ce domaine au profit des touristes indonésiens, au vu du grand nombre d’adeptes des deux confréries, la Qadiria et la Tidjania, en Indonésie, ce qui permet de créer une dynamique touristique dans ce type de tourisme». Au terme de l’audience, les deux parties ont convenu de «poursuivre les efforts contribuant à la promotion des relations de coopération au service des intérêts communs ainsi que les voies de leur renforcement».