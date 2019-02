Meilleur employeur en 2019 : 1er prix pour Roche-Algérie

Les six lauréats de la 4e édition du programme des «Meilleurs employeurs en Algérie 2019» ont été dévoilés, lors de la soirée de dimanche, à l’occasion d’une cérémonie de remise des trophées qui s’est tenue à l’hôtel Sofitel d’Alger. Le premier prix a été décerné à la société Roche-Algérie, activant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Numéro un mondial en biotechnologie, l’entreprise ambitionne d’offrir à ses collaborateurs une aventure humaine qui les place au cœur du modèle de développement avec proximité de la direction et une communication interne en parfaite synergie avec les valeurs de l’entreprise. Roche, qui est présente en Algérie depuis 2010 avec près de 130 employés, compte se lancer dans la production locale des produits pharmaceutiques. S’agissant du deuxième trophée, il a été remis à l'entreprise Novartis qui opère également dans le domaine pharmaceutique, alors que le troisième prix a été attribué à l'entreprise Ipsen Algérie activant également dans le domaine pharmaceutique. Le quatrième prix est allé à la société Amana Assurance, une société d'assurance, de prévoyance et de santé. Concernant le cinquième prix, il a été remis à la société Sarl Tango, activant dans l'agroalimentaire. Quant au sixième trophée, il est revenu à la société Red-Med SPA, spécialisée dans le secteur des services et logistique de l'industrie pétrolière et gazière. S’exprimant à cette occasion, le directeur du programme, Karim Idrissi, a mis en avant son importance, indiquant qu’il vise à rendre hommage aux sociétés algériennes et multinationales opérant en Algérie qui offrent le meilleur environnement de travail et savent attirer et retenir leur collaborateurs. Il dira dans ce sens que « ce classement est déterminé sur la base d'une étude menée auprès des entreprises, toutes tailles confondues, en Algérie ». Organisé par l’institut américain Best Companies Group, ce programme vise essentiellement la perception des collaborateurs quant à la gouvernance, l'organisation et le style de management, les pratiques en matière de gestion des ressources humaines, la rémunération, les avantages sociaux, les relations professionnelles entre collègues et climat de travail. Cette enquête est complétée par une évaluation de la direction des ressources humaines (DRH) sur les différentes pratiques RH au sein de l'entreprise. La certification est accordée uniquement aux entreprises appliquant les critères d'excellence les plus élevés en matière de conditions de travail. Une fois certifiée, l'entreprise renforce sa marque employeur auprès de ses salariés, candidats au recrutement, ainsi que ses partenaires.

Makhlouf Ait Ziane