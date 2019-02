Tourisme thermal : Une source de ressources

L’Algérie dispose d’un potentiel thermal considérable réparti sur l’ensemble du territoire et caractérisé par les multiples vertus thérapeutiques des eaux. Le tourisme thermal et de bien-être constitue une priorité du développement du secteur, compte tenu du potentiel disponible et de la demande croissante et multiforme de la population en quête de villégiature, de détente, de soins et de remise en forme.

A cet effet, une rencontre sur le tourisme thermal s’est déroulée, hier, à l’hôtel Sofitel sous la présidence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, en présence des ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de la Jeunesse et des Sports, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Dans son intervention, Abdelkader Benmessaoud a indiqué qu’il était « primordial » de développer la filière thermale pour en faire un outil réel de développement social et économique et affirmé que son département a mobilisé tous les moyens pour développer le tourisme thermal à travers l’encouragement des investissements dans le domaine. « 82 droits de concession et d’exploitation d’eaux thermales ont été délivrés, dont 72 dans le cadre de la réalisation de nouvelles stations thermales par des investisseurs privés, alors que dix contrats ont été attribués à des entreprises du secteur public ».

Sur le plan de la modernisation, le Conseil des participations de l’Etat (CPE) a consacré une enveloppe financière de 12 milliards de DA pour la réhabilitation et la modernisation de pas moins de huit stations thermales et du Centre de thalassothérapie de Sidi-Fredj. Cette même opération prendra en charge la formation de la ressource humaine activant dans les mêmes entreprises, en vue « d’améliorer » la qualité de service.

Pour Benmessaoud, la « volonté » et « l’engagement » des pouvoirs publics à « soutenir » la relance du secteur du tourisme, considéré comme la première industrie mondiale, dont le tourisme thermal et de bien-être, impose la formulation d’une vision « claire » de cette filière ainsi que la mise en place d’un plan de développement de ce produit touristique.

Côté chiffres, il indiquera que l’actualisation du bilan thermal réalisé en 2015 a permis d’identifier 282 sources thermales réparties sur 38 wilayas du pays, dont 100 sources aptes à être exploitées par des investisseurs. Selon ses dires, 27 établissements sont actuellement en exploitation et plus de 30 projets sont en cours de réalisation.

Le ministre précisera par ailleurs que le développement de cette filière nécessite une « meilleure » régulation des établissements en exploitation, l’encouragement de l’investissement dans les sites thermaux vierges ainsi que les établissements exploités d’une manière traditionnelle.

Il rappellera que le développement du secteur du tourisme, notamment le thermalisme, fait partie des axes « principaux » de la politique de renouveau touristique en Algérie, en application du programme de relance économique tracé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il précisera également que son secteur œuvre pour l’ouverture de l’activité thermale sur le « thermouludisme » afin de définir les types et les moyens modernes pour l’exploitation des stations thermales.

Les intervenants à cette rencontre ont évoqué à cette occasion les grandes lignes du plan de développement du tourisme thermal axées sur la nécessité de faire de cette filière un levier « important » de développement économique, de « conforter » l’offre de soins pour tous, de « valoriser » une pratique culturelle traditionnelle et de « contribuer » à l’image de marque du pays.

Selon les mêmes intervenants, les objectifs stratégiques portent sur un niveau d’ambition différent pour le développement de la filière thermale. Celle-ci privilégie, en premier lieu, le marché national pour développer son expertise, la qualité de son réceptif et veut assurer sa pérennité économique afin de ne pas être sujet à des facteurs de risque extérieurs non maîtrisables.

Mohamed Mendaci