Constantine : 522 logements publics locatifs distribués

Les autorités de la wilaya, à leur tête le wali Abdessamie Saïdoun, ont procédé hier, dans le cadre de la commémoration de la journée nationale du Chahid, à la distribution de 522 logements publics locatifs, au siège de la wilaya en présence de représentants de la société civile et de la famille révolutionnaire. Dans ce cadre, le chef de l’exécutif a indiqué que le dossier du logement précaire est désormais clos, le quota en question ayant été affecté aux derniers habitants de la vieille ville, principalement les quartiers de la Casbah, Souika, et Ouinet El-Foul, précisant que les citoyens ayant déposé un recours pourront, sous réserve d’acceptation de leurs doléances, également accéder au relogement.

M. Saïdoun a, en outre, annoncé la distribution le 19 mars, à l’occasion de la fête de la victoire, de 1.700 logements de la même formule au pôle urbain Massinissa, lesquels bénéficieront aux communes de Constantine et du Khroub. Auparavant, la délégation s’était rendue à Aïn Smara, laquelle a accueilli les festivités officielles, avec une halte au cimetière des Chouhadas du 7e kilomètres, où les présents ont procédé à la lecture de la Fatiha, à la levée des couleurs nationales et au dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des Martyrs. Par la suite, M. Saïdoun a inauguré l’école privée El-Badissia, spécialisée dans la formation paramédicale, de même qu’il a baptisé la cité des 110 logements CNEP du nom du chahid Debbache Boudjemaâ. Par ailleurs, une visite a été rendue au domicile du moudjahid Hocine Guidoum, lequel a été honoré par le wali.

