Chlef : Préserver la mémoire pour les générations futures

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a insisté, hier à Chlef, sur la nécessité de transformer les témoignages des moudjahidine en œuvres artistiques et culturelles afin de préserver la mémoire pour les générations futures.

Le ministre qui s’exprimait en marge d’une exposition de livre, organisée au lycée chahid Abrous-Naas de la commune de Ouled Ben Abdelkader, pour célébrer la journée nationale du Chahid, a indiqué que l’immense travail de collecte des témoignages des moudjahidine, initié par le ministère des Moudjahidine, nécessite d’être accompagné par la transformation de ces témoignages en œuvres culturelles (littérature, cinéma, chanson, théâtre) pour rapporter les glorieux événements et faire connaitre toutes les personnalités qui ont marqué la guerre de Libération nationale. «La production artistique et culturelle dans le domaine de l’histoire, et la publication des mémoires des moudjahidine qui rapportent les événements et batailles menées contre le colonialisme français, contribuera à documenter la glorieuse Révolution algérienne et assurera la transmission de cette mémoire collective aux jeunes générations futures, en mettant à leur disposition des supports qui permettront de faire connaître l’Histoire de l’Algérie, tout en leur offrant des repères pour renforcer leur attachement à leur Histoire», a-t-il dit.

M. Mihoubi, qui a assisté à plusieurs activités sportives et culturelles organisées par le lycée chahid Abrous-Naas, a souligné que les efforts déployés par le Président pendant 20 ans ont permis de consolider la sécurité, la paix et la stabilité. Il a également loué les sacrifices consentis par les enfants d’Ouled Ben Abdelkader durant la guerre de Libération. Le ministre qui a entamé sa visite par un recueillement à la mémoire de martyrs, a rendu visite à un ancien moudjahid et à une veuve de chahid. Il a aussi baptisé l’un des quartiers de la même commune au nom du moudjahid Bouzara Ben Abed.