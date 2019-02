Mascara : La police célèbre l’événement

Les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont célébré la Journée du chahid par diverses activités festives, l’organisation de compétitions sportives au profit des forces de police, ainsi que la visite du musée du moudjahid. Une conférence a été animée à l’École de police de Mascara par un professeur d’histoire de l’université, en présence de cadres et agents, ainsi que des stagiaires de l’école et des représentants de la famille révolutionnaire. Le conférencier a évoqué, dans son intervention, la valeur historique de cet évènement qui est la reconnaissance des sacrifices des chouhada qui se sont sacrifiés pour le pays.

Il a également mis en exergue l’importance de l’évènement, pour rappeler aux jeunes les sacrifices de leurs aînés, et leur courage. Les sûretés de daïra ont organisé, de leur côté, des conférences au profit des forces de police, et participé, aux côtés de la société civile, à différents évènements culturels commémorant cet évènement.

A. Ghomchi