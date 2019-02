Journée nationale du chahid : Un devoir dicté par la Constitution

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé, hier à Tiaret, les festivités officielles de la Journée nationale du chahid.

«La sécurité de l’Algérie ne suppose pas uniquement la force armée, mais également la maturité, l’unité, l’action et le consensus national», a déclaré le Président de la République dans un message lu en son nom par le ministre.

Le programme de commémoration de cette journée nationale, placée sous le haut patronage du Président de la République, en présence des autorités de wilaya et de membres de la famille révolutionnaire, comporte une conférence intitulée «Nos martyrs, symbole de notre fierté et grandeur», à la maison de la Culture Ali-Maachi de Tiaret, à l’initiative du Centre national des études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954.

Cet établissement culturel abrite une exposition sur la guerre de Libération nationale, organisée par le Musée régional du Moudjahid de Médéa prévoit la projection d’un documentaire «Nos martyrs symbole de notre fierté et de notre grandeur», ainsi que l’interprétation d’un chant patriotique Rabi rahim echouahada par la chorale du CEM Yahi-Seddik de Tiaret. Le ministre des Moudjahidine et la délégation qui l’accompagne se sont rendus auparavant au Carré des martyrs de Tiaret pour se recueillir.

M. Tayeb Zitouni a procédé, par ailleurs, à la baptisation de la nouvelle cité 2.000 logements publics locatifs (LPL) au chef-lieu de wilaya du nom du chahid Meziane Said Ait Ameur et de l’école primaire à la même cité du nom du chahid Mansour Brahimi. Dans une déclaration à la presse, le ministre a estimé que les dates historiques constituent une occasion pour se remémorer les sacrifices consentis par les martyrs pour l’indépendance du pays, soulignant que l’histoire de l’Algérie est «une charte à préserver en tant que base solide sur laquelle se construit l'Algérie».

M. Tayeb Zitouni a rappelé que la transmission du message des chouhada de l'Algérie aux générations «est un devoir dicté par la Constitution et les instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.» «Il faut demeurer fidèle au testament des chouhada en préservant la stabilité, la sécurité et la paix du pays et en £uvrant à construire l'Algérie avec les bras de ses cadres sur des bases solides motivées par le patriotisme».

Il y a des sites et des monuments témoins des sacrifices consentis pour recouvrer l’indépendance de l’Algérie, dont le sang et la vie d’un million et demi de chouhada et de milliers d’invalides», a-t-il ajouté, indiquant que le ministère des Moudjahidine a recensé, à ce jour, 1.461 centres de tortures utilisés par le colonisateur et 1.447 monuments historiques et lieux utilisés par les moudjahidine comme abris pour soigner les malades, disséminés dans des grottes où les recherches d’ossements de chouhada se poursuivent.

Par ailleurs, M. Zitouni a annoncé qu’il présidera, le 4 mars prochain, une cérémonie de réinhumation d’ossements de chouhada tombés au champ d’honneur pour la liberté de l’Algérie dans la wilaya de Tébessa, trouvés dans des grottes. Le ministre a visité une exposition de photos de chouhada, organisée au site archéologique d’Ain Djenane au chef-lieu de wilaya de Tiaret à l’occasion de la journée nationale du Chahid, ainsi qu’un pavillon de la guerre de Libération nationale au musée communal où il a honoré huit anciens présidents d’APC de Tiaret. Il a également rendu visite à la mère du chahid Morsli Bouzidi, dans la commune de Djillali Benamar, et la veuve du chahid Hamdani Adda à Tiaret.

La visite de M. Tayeb Zitouni a été marquée par la projection d’un documentaire intitulé Parcours d’un peuple, du réalisateur Halim Zerrouki, et la représentation d’une pièce théâtrale Fen el kifah (Art du combat).