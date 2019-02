Annaba : Une dimension forte

Plusieurs activités mettant en relief la portée et la dimension de la Journée nationale du chahid ont été organisées, avant-hier et hier, dans un climat de recueillement à la mémoire des chouhada. Des gerbes de fleurs ont été déposées au monument du chahid par le wali et les autorités locales civiles et militaires, avant la lecture de la Fatiha. Parmi les activités qui ont marqué la célébration de la journée du chahid, on rappelle que le centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux du chef-lieu de wilaya a été baptisé au nom du moudjahid Abdelkrim Bendjedid. Des motos et des fauteuils roulants ont été attribués, à cette occasion, à des personnes aux besoins spécifiques. Des stèles commémoratives à la mémoire des martyrs, au rond-point d’Oued Laghnem et au niveau du port, ont été inaugurées à Chetaïbi. Dans la zone d’extension urbaine de Bouzaâroura, à El- Bouni, le wali a procédé à la pose de la première pierre d’un lycée et d’un groupement scolaire. Un autre stade de proximité a été inauguré à El-Hadjar, au grand bonheur des jeunes talents. Par ailleurs, et en marge des festivités, le wali a présidé la cérémonie de remise de neuf camions à bennes tasseuses au profit des communes, en présence des autorités locales civiles et militaires, et de la famille révolutionnaire.

B. G.