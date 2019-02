Tizi Ouzou : Recueillement et hommages

La célébration de la Journée nationale du chahid a été marquée, hier, par plusieurs activités, à l’initiative des autorités locales, de la famille révolutionnaire, de la société civile et du musée régional du Moudjahid. Comme il est de coutume, la célébration de cette journée nationale dédiée à la préservation de la mémoire de nos glorieux chahids a été également marquée par le raccordement au réseau de gaz de 326 foyers, du village Mazer, dans la commune de Mizrana, en présence du wali, Abdelhakim Chater, du P/APW, Youcef Aouchiche, des autorités locales et des représentants de la famille révolutionnaire.

Dans une déclaration, le wali a indiqué que l’opération se poursuivra dans cette commune forestière jusqu’au raccordement de tous les foyers répartis sur les 14 villages que compte cette commune, soit un total, 4.000 foyers, pour un montant de 61 milliards de centimes, a-t-il assuré, précisant que ce programme de raccordement des villages, mis en œuvre par le Président Abdelaziz Bouteflika, vise l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Soulagée par l’arrivée du gaz, la population de ce village niché à l’intérieur d’une forêt dense de Mizrana, ayant souffert des affres du terrorisme, a salué les efforts que ne cessent de fournir les plus hautes autorités du pays, pour que le gaz de ville devienne une réalité, même dans les villages et hameaux les plus reculés. Elle a également exprimé son soulagement de pouvoir enfin vivre sans le spectre des pénuries de bonbonnes de gaz butane, surtout durant les tempêtes de neige et les fortes précipitations. Dans la matinée, une forte délégation, conduite par le wali, s’est rendue au sanctuaire des Chouhada de M’douha, pour se recueillir à la mémoire des martyrs.

Bel. Adrar