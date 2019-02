Bordj Bou-Arréridj : Une région chargée d’histoire

Bordj Bou-Arréridj, qui compte de nombreux chouhada, ne pouvait ignorer la Journée nationale du chahid, qui rappelle le sacrifice de plus d’un million des enfants de l’Algérie.

La wilaya, dont chaque coin porte le souvenir des combats des moudjahidine et la répression féroce des colonisateurs, est un livre chargé d’histoire qu’on ne peut lire en un jour, un mois ou une année. Il faut des siècles, avec la collaboration des historiens, pour pouvoir raconter, ce qui s’est passé depuis le début de la colonisation de notre pays. La lutte armée de 1954, qui a été l’apothéose de tous les combats, est à elle seule un dossier plein d’enseignements, de témoignages et de récits.

Les dates qui jalonnent cette lutte permettent aux citoyens, ainsi qu’aux spécialistes d’évoquer une partie de ces récits et témoignages, pour tirer les enseignements qui offrent la possibilité justement de perpétuer le message laissé par les chouhada. Les autorités locales ont choisi, pour célébrer cette journée, la daïra de Ras El-Oued, qui compte non seulement beaucoup de chouhada, mais qui a aussi connu d’âpres combats pour l’indépendance. C’est au cimetière des martyrs d’Ouled Braham, que le programme adopté à cet effet a débuté. Le cimetière où sont enterrés plus de 400 martyrs est d’ailleurs situé dans une zone montagneuse. Cela rappelle la justesse du choix effectué par les moudjahidine pour lancer leurs attaques, même s’ils ont dû endurer de mauvaises conditions, pour préparer et exécuter ces dernières.Les populations de la région, qui leur ont apporté leur soutien, ont dû supporter, en plus de ces conditions, la répression de l’ennemi et ont payé cher cet engagement. Les soldats de l’ALN et les habitants des localités de Ras El- Oued, tombés au champ d’honneur, reposent côte à côte, le cimetière les réunit comme l’a fait l’idéal de liberté auparavant.

Aujourd’hui, la nation entière est reconnaissante de leur sacrifice, et chaque occasion rappelle leur combat. Outre la mise en service d’un terrain de proximité couvert en gazon synthétique, au douar de Chrarha, dans la commune d’Ouled Braham, le programme de célébration a été marqué par la distribution de plus de 1.000 logements de plusieurs types. L’habitat rural a bénéficié de 500 unités, et ce n’est que justice pour ceux qui ont tout donné à la Révolution. Le logement social au profit des catégories démunies a bénéficié de 290 unités, dont 50 affectés à la commune d’El-Ksour. Les 240 restants ont été attribués à la commune de Medjana, tandis que 45 logements relèvent de la catégorie du promotionnel aidé. La remise des clés au siège de la wilaya a apporté la joie à des milliers de familles, qui voient leurs conditions sociales s’améliorer nettement. «Sans le sacrifice des chouhada, toutes ces réalisations n’auraient pas pu voir le jour», a déclaré le wali, M. Benamar Bekouche, qui a annoncé qu’un programme important est en cours de réalisation. «Nous allons continuer à distribuer des logements dans les prochains mois», a-t-il annoncé, mettant en relief l’importance du programme du Président de la République en la matière et la stabilité qu’il a ramenée pour accompagner ce programme.

«Cette stabilité, tout comme l’indépendance du pays doivent être préservées par la jeunesse, qui doit compléter l’œuvre des ses aïeux», a indiqué le premier responsable de la wilaya.

F. D.