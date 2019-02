M. Sellal reçu au siège de l’UNFA : Consolider l’Etat des institutions

Le directeur de la campagne électorale de M. Bouteflika, M. Abdelmalek Sellal, a précisé que le Président Bouteflika, qui est «un homme porteur du message de Novembre 1954», s'est porté candidat à la prochaine présidentielle pour parachever son projet au profit de l'Algérie et des Algériens» à travers «la consolidation de l'Etat des institutions et l'édification d'une véritable démocratie à la hauteur des défis imposés par la situation économique et sécuritaire prévalant aux niveaux régional et international».

Lors d'une rencontre, hier à Alger, avec Nouria Hafsi, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes, il a rappelé que le Président Bouteflika a contribué à l'émancipation de la femme algérienne à travers la promulgation de plusieurs lois et décisions, il a souligné que le moudjahid Bouteflika «jouit de l'expérience, de la compétence et de la clairvoyance qui le qualifient à parachever le processus des réformes et d'édification». La SG de l'UNFA, a affirmé que la femme algérienne soutenait la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril prochain, «pour la poursuite du processus des réformes et la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement». Mme Hafsi a déclaré lors d'une rencontre avec le directeur de la campagne électorale de M. Bouteflika, M. Abdelmalek Sellal, que «la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika à la prochaine présidentielle vient en réponse à l'appel incessant lancé par plusieurs formations politiques, organisations nationales et citoyens», indiquant que «la femme algérienne lui assurera soutien et appui pour la poursuite du processus des réformes engagé au sein de grands chantiers» et «la préservation des acquis, et à leur tête la sécurité et la stabilité, fondements du développement réalisé à travers toutes les régions du pays». «L'Algérie a grand besoin de la sagesse du moudjahid Bouteflika pour mener à bien les grands chantiers escomptés par le peuple algérien dans tous les domaines», a soutenu la SG de l'UNFA, estimant que le contenu de la lettre de candidature de M. Bouteflika se veut «un pacte, voire une charte nationale instituant une nouvelle ère». «L'Algérie est restée inébranlable devant des plans occidentaux ayant ciblé la région et le Moyen-Orient et devant ce qu'on appelle «le printemps arabe», grâce à la sagesse de M. Bouteflika, ses décisions qui ont conforté la cohésion nationale et à la charte de paix et de réconciliation nationale de 2005», a-t-elle poursuivi. Mme Hafsi a appelé «les autres parties à respecter les positions soutenant le Président Bouteflika», indiquant que «le peuple tranchera par les urnes». Elle a mis en garde également contre «les dérapages de certains jeunes qui n'ont pas conscience des bienfaits de la sécurité et de la stabilité».