Caravane de sensibilisation à Bab El-Oued : Voter, un acte citoyen

La campagne de sensibilisation sur le vote, qui a commencé il y a trois jours à la place el Kettani (Bab El-Oued) a été clôturée hier à la salle de cinéma Atlas. Cette campagne était axée, notamment, sur la participation citoyenne «qui est très importante dans le processus électoral, et surtout, sur l’implication des associations de la société civile dans un travail de sensibilisation pour une participation active et responsable aux prochaines élections» explique Mme Ilham Boucetta, chef de projet au niveau de la circonscription administrative de Bab El Oued. Mme Boucetta a signalé dans ce contexte que les activités de cette journée marquent la fin d’une campagne de sensibilisation qui s’est étalée sur trois jours, durant lesquels un riche programme d’activités a été déployé pour évoquer l’importance de la prochaine échéance électorale et l’importance d’y participer en tant que citoyen impliqué dans la vie de la cité. Ceci, en parallèle aux activités organisées pour célébrer la journée national du Chahid. «Nous avons voulu illustrer tout le sens et la signification profonde de l’implication des citoyens ordinaires. Et ainsi de dire aux gens «allez exercer votre droit d’abord, et votre devoir national ensuite» a-t-elle tenu à préciser, ajoutant que les citoyens devront marquer une présence positive dans la construction du pays. «C’est un acte de citoyenneté», a-t-elle tenu à rappeler.

Pour ce qui concerne les activités de célébration de la journée du Chahid et la sensibilisation au vote, celles-ci ont été organisées d’une manière ludique, à travers les expositions en plein air, et de manière à ce que le message soit facilement transmis en bonne et due forme. Pour ce faire, les associations qui y participaient avec l’appui des autorités locales, ont investi l’espace public et la caravane de sensibilisation a démarré hier, depuis le stade Omar Hammadi à Bologhine jusqu’à la salle Atlas. En plus des écoliers et scouts, plusieurs associations de la société civile telle l’association «Ish’aâ Thaqafi», l’association «El-Hanâa», ont pris part à cette caravane

«L’écho favorable de cette campagne est illustré par l’affluence des habitants de Bab El Oued qui ont assisté aux activités que nous avons organisé durant ces trois derniers jours» explique Mme Boucetta, ajoutant que «suivant leurs réactions, les habitants des quartiers qui suivaient le déplacement des scouts et enfants vêtus en couleurs nationales ont apprécié le spectacle, et c’est un bon signe d’adhésion». Pour sa part le wali délégué, M. Abdelaziz Othman, a expliqué que les autorités locales poursuivent les interventions autant à travers la wilaya d’Alger que dans le reste du pays, «pour un éveil de conscience citoyenne et une meilleure participation au processus démocratique». M. Othman a estimé à cet effet que les campagnes de proximité dans les quartiers populaires, sont les meilleurs moyens de communication pour la sensibilisation quant à la participation politique et l’exercice du droit du vote pour permettre à chaque citoyen de participer pleinement au processus électoral et ainsi «de faire des élections un autre rendez-vous de fête nationale».

