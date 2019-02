Forum africain de l’entrepreneuriat : Le président Bouteflika honoré

Pour son engagement pour la paix et le développement du continent africain, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été honoré, hier, par les participants au Forum d’entrepreneuriat, organisé au CIC d’Alger par la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGEA), avec d’autres partenaires parmi les organisations patronales à dimension internationale. Juste reconnaissance est cette distinction de M. Bouteflika qui, tout au long de son parcours politique, aussi bien en sa qualité de ministre des Affaires étrangères qu’en tant que Chef de l’État, a fait sienne la défense des causes justes de l’Afrique, qu’elles soient d’ordre politique, humanitaire ou économique.

Une distinction remise par la présidente de la CGEA Mme Saïda Neghza à la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati et au secrétaire général du ministère de l’Industrie, M. Kheireddine Medjoubi, qui se chargeront de la remettre au Président de la République. Dans son allocution à l’ouverture du forum, Mme Neghza a tenu a rappeler les efforts colossaux entrepris par les hautes autorités du pays pour la consolidation d’une coopération multidimensionnelle avec les Etats africains. «Le Président Bouteflika a été à l’avant-garde du lancement du processus de mise en place de passerelles de partenariat et de dynamisation des liens et relations économiques entre les Etats africains, à travers de nombreuses initiatives dont la plus en vue reste celle du Nepad», a-t-elle déclaré face à un assistance composée des responsables de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de Business Africa, de la représentante de la délégation de l’Union européenne en Algérie et de plus d’une quarantaine de confédération patronales de plusieurs pays d’Afrique. Elle enchaîne en mettant l’accent sur le fait que l’action de la Confédération quelle dirige s’inscrit dans la même voie que celle tracée par l’Etat algérien, obéissant à la logique de ne ménager aucun effort pour impulser toujours davantage le partenariat entre les opérateurs économiques africains dans diverses activités ainsi que dans le but d’assurer un meilleur accompagnement à la gent féminine et aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovant. Il est des objectifs gagés de ce forum, poursuit-elle, «d’aboutir à une plate-forme de recommandations qui est à même de redonner de l’espoir à la jeunesse africaine, en procédant notamment à la mise en place de mécanismes de lutte efficaces contre l’émigration clandestine à travers le recours aux programmes de soutien technique et scientifique dans le domaine de la gestion entrepreneuriale. D’autres intervenants ayant pris la parole lors de ce forum placé sous le thème «inspirer, soutenir et dynamiser les entrepreneurs» ont mis l’accent, sur le potentiel de ressources naturelles dont dispose le contient africain dont l’exploitation reste de loin, en deçà des attentes.

M. Diop, représentant de la Confédération patronale du Sénégal, affirme se réjouir en tant qu’opérateur économique du contexte de paix et de stabilité dont jouit l’Algérie sous la gouvernance du Président Bouteflika. «Il y a une forte stabilité politique en Algérie», a-t-il affirmé, ce qui est déjà un grand acquis, poursuit-il pour les investisseurs étrangers et africains en particulier. «Ces derniers n’appréhendent nullement de venir en Algérie sachant que leurs investissements sont parfaitement sécurisés», a-t-il expliqué. Pour sa part, M. Bouassida Adlane, un opérateur tunisien a salué l’évolution de l’industrie algérienne et ses succès consacrés par opérateurs privés à l’exemple de Condor, qu’il a cité. Il a en outre plaidé pour le dédouanement soutenu entre les Etats africains en vue de stimuler les échanges. «Jusqu'à quand l’Afrique restera fermée aux Africains alors qu’elle extraordinairement ouverte pour accueillir toute sorte de produits européens», s’est-il interrogé.

