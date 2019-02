Le volet social, axe majeur de la politique publique

La Déclaration accorde une importance majeure au volet social. Ce volet constitue une dimension bien inscrite dans le programme du Président de la République et «fortement» traduit dans le Plan d’action du gouvernement. Ainsi, près de 270.000 personnes handicapées bénéficient auprès de l’État d’une aide sociale et d’une prise en charge de leur protection sociale, le tout pour un coût annuel de plus de 14 milliards DA. Au profit des familles en difficulté, celles-ci font l’objet de la mise en place d’une banque de données sur la famille, la dynamisation du dispositif d’accueil, d’écoute et d’orientation des familles en difficultés sociales, le renforcement de l’aide matérielle aux familles en difficultés (au bénéfice de plus de 150.000 personnes), et la lutte contre la mendicité familiale. De ce fait, une importante action est poursuivie annuellement en matière de protection de plus de 12.000 femmes en détresse. Certaines de ces femmes bénéficient de micro-crédits ou d’emplois pour disposer d’un revenu. Concernant les personnes âgées, les conditions de vie sont l’objet d’un «intérêt soutenu» de l’État, notamment à travers l’encouragement à la prise en charge des personnes âgées au sein de leur propre environnement familial, et en menant, «si nécessaire», une médiation auprès de la famille, pour le maintien en son sein de la personne âgée. S’agissant de l’enfance en difficulté ou démunie, il est relevé une sensibilisation de la société aux problèmes de cette catégorie, menée par voie de campagnes publicitaires, et l’organisation d’une protection de l’enfance en danger, soit en placement dans des établissements spécialisés pour enfance assistée (près de 3.000 cas) ou en kafala (près de 800 cas), ainsi que d’accueil de la petite enfance (près de 123.000 cas). Quant à la promotion de la place et du rôle de la femme, ils sont au centre de l’action du gouvernement, en application des politiques engagées par le Président de la République. À ce titre, il est relevé que les femmes sont présentes de «manière significative» dans de nombreux corps civils et sécuritaires des personnels de l’État, atteignant même des «positions de majorité», comme dans les secteurs de la Santé et de l’Éducation nationale. Dans le domaine du travail et de la protection sociale, le champ de couverture de la sécurité sociale a augmenté de 9%, au cours des douze derniers mois, atteignant ainsi près de 13.400.000 assurés sociaux, auxquels s’ajoutent 25 millions d’ayants droit. Au total, ce sont donc plus de 39 millions de personnes, soit 91% de la population, qui bénéficient de la sécurité sociale. Concernant le système national de retraite, il est fondé sur des normes «sans égales» dans le bassin méditerranéen, qu’il s’agisse du taux de pension de retraite ou des règles de calculs de la pension, basées notamment sur les salaires des cinq dernières années. La Caisse nationale des retraites (CNR), qui gère 3,2 millions de retraités, est en «déficit chronique» depuis 2013. Ce déficit a d’abord consommé les réserves de la Caisse elle-même. Il a été comblé par la suite, grâce à la solidarité entre les caisses sociales (et notamment la CNAS), qui ont mobilisé plus de 1.000 milliards DA. Depuis 2018, le concours de l’État s’est avéré «indispensable», avec, d’abord, une subvention budgétisée de 500 milliards DA pour l’exercice en cours, celle-ci s’est avérée «insuffisante» pour boucler l’année en cours, nécessitant un appoint de 64 milliards DA. Pour l’évolution et la lutte contre le chômage, la relance de l’activité, qui a suivi l’allègement de la crise financière, a permis un recul du chômage, dont le taux est passé de 11,7%, en septembre 2017, à 11,1%, en avril 2018. Ce «léger recul global» s’est accompagné de la même tendance baissière du chômage chez les jeunes (recul de 28,3% à 26,4%), et notamment chez les diplômés universitaires (recul de 18,2% à 16,8%), ainsi que chez les diplômés de la formation professionnelle (recul de 14,2% à 12,8%). S’agissant de la prise en charge des moudjahidine et ayants droit, ce «volet majeur» constitue un «devoir moral et légal» de l’État en direction des artisans de la Révolution du 1er Novembre 1954. Il a enregistré, notamment un versement régulier des pensions aux moudjahidine et ayants droit, en même temps que le fichier des concernés fait l’objet d’un «assainissement continu», l’organisation de la prise en charge médicale des moudjahidine et ayants droit, au niveau des hôpitaux civils et militaires, et le renforcement du réseau des centres de soins et de repos destinés à cette catégorie et leur réhabilitation. Pour la prise en charge de la mémoire et de la lutte du peuple algérien, outre la «place significative» prise par l’enseignement de l’histoire nationale dans les programmes des différents paliers de l’Éducation nationale, notamment, un travail de mémoire se poursuit au fil des décennies. Parallèlement, les pouvoirs publics veillent à initier des actions de nature à «promouvoir» la connaissance de l’histoire de la résistance et de la lutte de Libération nationale auprès de la population, par des programmes et actions. Dans le secteur de la Communication, les deux dernières années ont enregistré la poursuite du développement des moyens de communication en Algérie, qui compte aujourd’hui plus de 200 titres de presse écrite de diverses catégories, une quarantaine de chaînes de télévision, une cinquantaine de radios publiques nationales et locales, et plus d’une vingtaine de journaux électroniques. Il est vrai que toute cette corporation de médias se déploie d’une manière «quelque peu anarchique», l’Autorité de régulation de l’audiovisuel «n’arrivant pas à exercer réellement» son mandat, alors que l’Autorité de régulation de la presse écrite n’est pas encore mise en place, avec le concours du gouvernement, mais aussi des deux chambres du Parlement.



Les pouvoirs publics « poursuivent leurs efforts » pour le développement de la presse locale



Dans ce cadre, il y est noté l’installation de 115 émetteurs FM au bénéfice de la radio, dont la grande majorité dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, le déploiement, au bénéfice de la télévision de 12 nouveaux émetteurs de la TNT. En outre, un bouquet comportant cinq chaînes de télévision publique, 55 chaînes de radio publique et le fil de l’Agence de presse est désormais diffusé par le biais du satellite ALCOMSAT 1 à l’intérieur du pays et vers l’étranger, un important effort de formation universitaire dans le domaine des médias. Enfin, c’est le lieu de préciser également que la publicité «n’est guère contrôlée par l’État». En effet, sur un marché publicitaire annuel de 11,5 milliards DA, seulement 7,2 milliards DA empruntent le circuit de l’ANEP. De plus, cette manne publicitaire va à plus de 80% à la presse privée, tous médias confondus.

