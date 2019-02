Projet de loi sur la médecine vétérinaire : Vers un meilleur encadrement

Le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, hier, une séance plénière, présidée par M. Mouad Bouchareb, et consacrée à la présentation et à l’examen du projet de loi amendant la législation en vigueur relative à l'activité de médecine vétérinaire et à la protection animale.

Lors de la présentation de ce texte devant les députés, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a indiqué que l’amendement de la loi du 26 janvier 1988 a, en fait, pour objectif principal la mise en place d’un ordre national de vétérinaires devant regrouper près de 20.000 vétérinaires, dont «3.000 fonctionnaires», a-t-il précisé. Cet ordre national des vétérinaires permettra aux professionnels d’exercer leur activité de médecine vétérinaire «pleinement et dans les meilleures des conditions», a également souligné M. Abdelkader Bouazghi. Aussi et tout sachant que 75% des maladies affectant l'homme sont d'origine animale, le rôle du vétérinaire est —par voie de conséquence— essentiel, dans la préservation de la santé publique, a expliqué le ministre qui qualifiera la médecine vétérinaire de «sensible» et de «stratégique» pour la sécurité alimentaire et la santé de l'homme. Il faut savoir que l'Ordre national des vétérinaires sera juridiquement «habilité à imposer les sanctions nécessaires à ceux qui transgressent les règles d'éthique et de déontologie», comme mis en exergue d’ailleurs par le ministre. Il relève que le projet de loi institue, dans ce sens, «un Code de conduite définissant les devoirs et droits des vétérinaires en matière de respect de la législation». L'Ordre des vétérinaires, note M. Bouazghi, est appelé à veiller à «la valorisation des résultats des études et recherches scientifiques et à leur exploitation dans les pratiques vétérinaires outre la gestion des conflits entre les vétérinaires et les opérateurs du secteur». Ce qu’il faut retenir également c’est qu’à travers cet amendement visant l'institution un nouvel organe de médecine vétérinaire, à savoir «l'Ordre national des vétérinaires» - la législation algérienne vétérinaire sera «au diapason des normes internationales», en optimisant le service assuré aux citoyens et le développement économique du pays. Il est question également d’assurer une organisation «rigoureuse» à cette activité, à partir des conditions d'octroi de licences. «L'amendement proposé introduit une condition supplémentaire pour l'octroi de licence pour exercer la profession de médecin vétérinaire, à savoir l'inscription à la liste de l'Ordre national des vétérinaires devant être crée au terme de ce projet de loi», et ce, en sus des conditions déjà arrêtées au préalable, à savoir la nationalité algérienne, la détention du diplôme de vétérinaire, l'inscription auprès de l'Autorité vétérinaire nationale, l'absence d'un état pathologique compatible avec l'exercice de la profession et d'une condamnation infamante.



Création d’un ordre national des vétérinaires



Le texte soumis hier à l’appréciation des représentants du peuple comprend notamment 8 nouveaux articles définissant les missions de l'Ordre national des vétérinaires, lequel Ordre national sera doté de «la personnalité morale» et de « l'autonomie financière en s'appuyant sur les abonnements de ses membres et les dons pour financer son activité», selon les dispositions du texte. Il sera relevé aussi que l’ordre national des vétérinaires aura pour missions de « veiller à l'organisation de la profession, au respect de ses règles, ses usages, sa déontologie et de la législation et de la réglementation régissant l'exercice de la médecine vétérinaire. Il sera chargé, notamment de contribuer à l'élaboration du code d'éthique et de déontologie de la profession et d'élaborer le règlement intérieur de l'Ordre national des vétérinaires, et d'assurer la promotion des bonnes pratiques vétérinaires». Il s’agit d’autre part de «valoriser et d'associer les thèmes et les résultats d'études et de recherches scientifiques» et de «les exploiter avec les bonnes pratiques vétérinaires, de contribuer à la définition des programmes d'enseignement de la santé vétérinaire et de veiller à l'amélioration et l'actualisation des connaissances dans le cadre de la formation vétérinaires continue technique et scientifique. Comme il aura pour mission de veiller à la santé et du bien-être animal et d'émettre des avis à la demande des autorités sur des programmes généraux de gestion sanitaire et de bioéthique ».

Remarque importante à signaler, l'un des articles de ce texte institue «la liste de l'Ordre national des vétérinaires» qui regroupe l'ensemble des médecins vétérinaires. Un autre article habilite l'Ordre national à «créer un conseil national, des conseils régionaux et des bureaux au niveau des wilayas ayant pouvoir en matière de discipline et de sanction». Le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre national des vétérinaires seront investis —chacun en ce qui le concerne— du pouvoir disciplinaire et de sanction, de même qu’ils se prononcent sur toute violation des règles d'éthique et de déontologie. L'objectif recherché est de permettre aux vétérinaires de préserver et de développer leurs compétences en vue d'assurer la sécurité sanitaire du cheptel et un environnement zoo-sanitaire propice au développement de l'élevage et à la stabilisation des éleveurs.



Un texte de loi aux dispositions « très avancées » par rapport aux normes internationales



Notons par ailleurs, que les différents investissements consentis par l'Etat dans le domaine de la santé animale et de la santé publique seront sécurisés davantage par l'Ordre national des vétérinaires qui aura également pour mission de «contribuer à asseoir un environnement sain et bio-sécurisé et de mettre en œuvre et de protéger les activités économiques liées à l'animal et aux sous-produits animaux», selon les données de l'exposé des motifs de ce projet de loi. Les auteurs du même texte mettent en avant également que la mise en place de cet organe, qui s'inscrit dans le cadre des engagements de l'Algérie envers l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), devrait «contribuer à renforcer davantage les échanges internationaux liés à la santé animale».

Soraya Guemmouri