M. Bouchareb reçoit l’ambassadeur d’Argentine : Des dénominateurs communs

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur de la République d'Argentine, Ruben Buira, les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire.

La rencontre a été l’occasion pour les deux parties «d'examiner l'état des bonnes relations qui lient les deux pays, empreintes d'une nouvelle dynamique à la faveur de l'échange de visites entre les responsables des deux pays au plus haut niveau».

Les deux responsables ont également «évalué la coopération parlementaire et son rôle dans la programmation de nouvelles séries de rencontres au niveau des présidents et des commissions».

Par ailleurs, la rencontre a porté sur «l'attachement des deux pays à développer leurs relations au niveau économique, commercial et culturel, vu les dénominateurs communs unissant les deux pays sur le plan humanitaire, d'où l'impératif d'aller de l'avant dans la promotion de la coopération sous ses différents aspects, d'autant que les deux pays recèlent des potentialités importantes et sont animés d'une grande volonté de faire aboutir cette démarche». Le diplomate s'est dit «satisfait des efforts consentis pour la promotion de la coopération bilatérale», affirmant «la détermination du groupe de travail argentin regroupant des parlementaires et des hommes d'affaires à approfondir la coopération avec l'Algérie à l'avenir, notamment au plan économique et commercial».