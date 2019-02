Gaïd Salah reçu par de hauts responsables des Emirats Arabes Unis

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a été reçu, hier, aux Emirats Arabes Unis, par des responsables émiratis et a visité quelques pavillons de la 14e édition du Salon international de Défense «IDEX-2019».

Lors de sa troisième journée de visite, en qualité de représentant du Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, sur invitation de Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'Etat, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Emirats Arabes Unis, pour prendre part à la cérémonie d’ouverture officielle du Salon, M. Gaïd Salah a été reçu, avec la délégation l’accompagnant, par Ben Rached Al Maktoum.

Il lui a transmis les salutations du Président de la République, le remerciant de cette honorable invitation, et mettant l’accent sur la grande importance qu’accorde l’Algérie à la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays, à la hauteur des relations fraternelles entre les peuples des deux pays frères. Pour sa part, Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum a souligné l’engagement des Emirats Arabes Unis à promouvoir cette coopération ainsi que la fierté de l’Etat de la qualité et de l’enracinement des relations liant les deux pays.

M. Gaïd Salah a eu une rencontre avec Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre, ministre des Affaires présidentielles, durant laquelle ils ont abordé l’état de la coopération entre les armées des deux pays dans le domaine des fabrications militaires dans toutes leurs ramifications, et qui enregistrent un développement continu, concrétisé par les réalisations sur le terrain, encourageant les deux parties à impulser davantage le partenariat entre les deux armées. Le général de corps d’Armée a également été reçu par le chef d'état-major des Forces armées émiraties, le général de corps d'Armée Hamed Mohamed Thani Al Roumeithi, où les deux parties ont discuté du niveau des relations de coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun entre les armées des deux pays, exprimant leur volonté d’étendre cette coopération à d’autres domaines au service des deux pays frères. Le général de corps d’Armée a visité ensuite quelques pavillons du Salon, et s’est enquis des divers équipements, armements et des systèmes de défense exposés.