Pour la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue gambien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de Gambie, Adama Barrow, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de «renforcer davantage» la qualité des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays. «A l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Gambie, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de progrès et de prospérité pour la peuple gambien frère», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Il me plaît de relever, en cette heureuse occasion, la qualité des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre nos deux pays et de vous réaffirmer ma volonté à les renforcer davantage au profit de nos deux peuples frères», indique le Chef de l'Etat. «Je tiens, également, à vous réitérer mon engagement à poursuivre notre concertation sur les principales questions régionales et internationales afin de promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans notre continent», ajoute le Président de la République.