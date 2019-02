L’auteur présumé du meurtre de l’étudiant Assil devant le Procureur de la République

L'auteur présumé du meurtre de l'étudiant Assil Belalta a comparu, hier, devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger, lequel l'a déféré au juge d'instruction près le même tribunal pour l'auditionner concernant les faits qui lui sont reprochés, a-t-on appris auprès d'une source judiciaire. Le procureur de la République et le juge d'instruction ont auditionné, à huis clos, le mis en cause dans le meurtre de l'étudiant Assil Belalta, a fait savoir la même source, sans donner plus de détails sur le déroulement de l'enquête judiciaire. Pour rappel, les services de la Protection civile étaient intervenus dimanche 10 février vers 22:30 pour évacuer le corps sans vie d'un étudiant retrouvé assassiné dans sa chambre à la cité universitaire Taleb- Abderrahmane-2 à Ben Aknoun. Il s'agit d'un étudiant universitaire en 3e année de médecine, âgé de 21 ans et issu de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.