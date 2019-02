Rentrée professionnelle : 160.000 demandes d’inscription

«Le nombre d’inscrits a connu une hausse par rapport à la même période de l’année précédente», a indiqué le ministre, tout en soulignant l’engouement des jeunes pour la formation professionnelle.

En prévision de la rentrée professionnelle «session de février 2019» pas moins de «160.000 demandes d’inscription ont été enregistrées». L’annonce a été faite hier par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels qui fera part de la poursuite des inscriptions au courant de cette semaine. M. Mohamed Mebarki, qui était l’invité du Forum de la radio nationale, a fait savoir que cette importante affluence démontre l’intérêt exprimé par les jeunes qui optent de plus en plus pour la formation professionnelle. «Le nombre des inscrits a connu un hausse par rapport à la même période de l’année précédente», a informé le ministre, soulignant l’engouement des jeunes pour la formation professionnelle. Le ministre a fait état de «plus en plus» de demandes enregistrées ces dernières années par son secteur. «Il y a un très grand engouement des jeunes pour la formation professionnelle», a-t-il soutenu, non sans signaler que beaucoup de bacheliers et même des licenciés reviennent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de technicien supérieur en vue de trouver facilement du travail. Le ministre a, à ce propos, relevé l’intérêt de la période de sélection et d’orientation qui a débuté le 17 février dernier et qui constitue une étape importante pour le choix de la spécialité à suivre par le stagiaire. Poursuivant ses propos, M. Mebarki a indiqué que plus de 280.000 nouvelles places pédagogiques seront mises à la disposition des stagiaires à l'occasion de la session de février, précisant que le nombre global de stagiaires a atteint 630.000. Pour cette nouvelle rentrée prévue le 24 février, le ministre dira que 398 spécialités sont proposées dont 10 nouvelles qui sont prévues pour cette seconde session de la formation professionnelle.

Saisissant l’occasion, l’invité du Forum a fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la réussite de la prochaine rentrée de la formation professionnelle, faisant part, dans le sillage, du renforcement du secteur en matière d'infrastructures de base, à travers notamment la réalisation de 40 nouveaux établissements qui sont désormais opérationnels.

M. Mebarki a, également, fait état du renforcement de l’encadrement par le recrutement de 2.000 formateurs pour les nouvelles spécialités et l'ouverture de 600 postes budgétaires pour l'encadrement de 40 établissements de formation qui viendront s’ajouter aux 1.255 déjà fonctionnels. «Ce qui porte leur nombre à 1.295 établissements de formation professionnelle à travers l’ensemble du territoire national», a précisé le ministre. «L’élargissement du nombre de centres de formation à travers le pays vise à améliorer les capacités d'accueil, en vue de répondre à la demande croissante dans ce secteur», a-t-il dit, ajoutant que l’ouverture de nouvelles spécialités vise, également, à répondre aux exigences du marché du travail. Le ministre évoquera aussi les efforts déployés par son département pour assurer le développement du secteur en termes d'infrastructures et de formation pour une «meilleure insertion» des jeunes dans le monde du travail. Ce qui permettra, selon ses termes, de «contribuer au développement du pays». Relevant l’importance de cette nouvelle nomenclature de spécialités ouvertes par le secteur de la formation professionnelle, le ministre a cité, à titre d’exemple, l’automatisme industriel, le monde du numérique et « le traitement de l’eau qui est un sujet très important». Il citera, également, l’économie verte et l’énergie solaire qui, selon ses termes, sont des domaines économiques qui demandent des qualifications qui se développent.

Pour rendre le secteur de la formation professionnelle plus attractif, Mebarki a assuré que le ministère propose des formations dans des créneaux «très demandés», et précisé que les résultats sont de ce fait «probants». «Nous formons annuellement quelque 230.000 diplômés pour les deux sessions de l’année, ce qui est à mon avis un chiffre acceptable», s’est-il félicité, assurant que les échos qui proviennent des agences de l’emploi sont «encourageants» et prouvent que les diplômés de la formation professionnelle trouvent «facilement» du travail et parviennent à monter leur propre activité.

Sur un autre registre, Mebarki a affirmé que la stratégie nationale de formation professionnelle repose sur la recherche «permanente» de l’adaptation des formations avec les spécialités ouvertes au développement économique du pays et aux besoins en ressources humaines exprimées par des opérateurs économiques.

Kamélia Hadjib