Sécurité des Cités universitaires : Renforcer les dispositifs

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a donné, hier, une série d'instructions à l'ensemble des directeurs des œuvres universitaires, pour «l'activation des dispositifs de sécurité internes», au sein des cités universitaires.

M. Hadjar, qui a présidé une réunion avec les directeurs des œuvres universitaires, a mis l'accent sur l’impérative sécurisation des résidences universitaires en les dotant de tous les moyens humains et techniques susceptibles de garantir la sécurité des étudiants résidents.

Néanmoins, comme il tiendra à le souligner, « les cités universitaires ne sont pas des internats », partant du constat que les étudiants évoluent en milieu ouvert, rappelant la convention, signée en 1998 entre les directions des œuvres universitaires et les organisations estudiantines, régissant la relation entre les étudiants résidents. La convention stipule que chaque étudiant a le droit de recevoir des personnes (membres de la famille ou autres) dans la cité où il réside.

Les incidents survenus récemment à l'université, tels que l'assassinat de l'étudiant en médecine Assil Belalta dans sa chambre à la résidence Taleb-Abderrahmane -2-, «ne datent pas d'aujourd'hui», a-t-il estimé. Ce qui a changé aujourd'hui, poursuit-t-il, « c'est la rapidité de circulation des informations sur les réseaux sociaux». A ce propos, M. Hadjar a pointé du doigt certains médias qui, selon lui, «amplifient les faits et les relayent sans authentification». Pour le ministre, la surmédiatisation de cette affaire, à la veille de l'élection présidentielle, « n’est pas fortuite», puisque, selon lui, certains partis tentent de « ternir l'image de l'Algérie» que ce soit dans l'enseignement supérieur ou les autres secteurs. A ce propos, le ministre a appelé les agents chargés de la sécurité des résidences au respect rigoureux des procédures d'inscription de l'ensemble des visiteurs, tel qu'il se fait dans les administrations et les établissements, tout en dotant ces cités de caméras de surveillance. Dans le même ordre d'idées, le ministre a souligné, encore une fois, l'impératif d'ouvrir la porte du dialogue entre les différentes organisations estudiantines, considérant que la voie empruntée actuellement « demeure en deçà», ce qui transforme de simples problèmes en de véritables énigmes.

Aussi, « la concertation entre les directeurs des œuvres universitaires et les partenaires sociaux est de mise», a estimé le ministre, qui a insisté sur l'intégration de la question de la sécurité comme point essentiel lors des prochaines rencontres. M. Hadjar a rappelé, à cet effet, ses instructions adressées aux directeurs des cités universitaires lors de la dernière rencontre, tenue en juillet dernier, relatives au nécessaire maintien de la propreté des cités, l'entame des travaux de restauration, la promotion des services et la dynamisation de la vie estudiantine, notamment à travers la création de clubs.

Les responsables des cités universitaires sont ainsi appelés à lutter contre les différents fléaux sociaux étrangers à l'enceinte universitaire, de même qu'ils sont invités à créer des cellules d'écoute composées essentiellement de médecins et de psychologues en mesure de prendre en charge les problèmes des étudiants.

Auparavant, M. Hadjar avait indiqué que les services de son département ministériel « ne ménagent aucun effort», en vue d’assurer la sécurité au sein des cités universitaires tout en soulignant la nécessité de garantir le calme et la sérénité au sein de l'enceinte universitaire.

Il est utile d’indiquer que le secteur de l’enseignement supérieur algérien est l’un des plus importants d’Afrique, celui-ci ayant enregistré cette année 1,7 million d'étudiants dans tous les paliers de l'enseignement universitaire.

Cette population estudiantine est répartie sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles d'enseignants ainsi que 51 établissements affiliés à d'autres secteurs, mais pédagogiquement soumis au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique outre 9 instituts privés.

Pour ce qui est des capacités d'accueil et du niveau de prestations, ceux-ci ont atteint les 1.452.000 places pédagogiques à la faveur de la réception de 67.100 nouvelles places et de 45.500 nouveaux lits, ce qui porte les capacités d'hébergement à 629.500 lits, en plus de 6 cantines centrales implantées au sein des grands ensembles pédagogiques.

