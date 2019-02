USM Annaba, Entretien avec l’entraÎneur Lakhdar Adjali : « On va jouer crânement nos chances »

Tout d’abord, comment voyez-vous la suite du championnat national de Ligue-2 concernant votre équipe, l’USM Annaba ?

«Dès mon arrivée à la tête de l’équipe de l’USM Annaba, j’ai tracé avec le président du club Abdelbasset Zaim un objectif principal qui est celui du maintien. L’équipe a enregistré un départ massif de joueurs lors du mercato, à l’image de Ziaya et Rebbih. En somme, huit joueurs sont partis gratuitement. Moi, je suis honnête et lors du match face à l’USM El Harrach, j’ai titularisé deux jeunes espoirs. L’équipe de l’USM Annaba, ça fait quatre ans qu’elle n’a pas joué à ce niveau là. Aujourd’hui, il est temps de s’installer déjà et si l’occasion se présente, on visera le podium.»



Vous ne pensez pas que le dernier match nul de votre équipe concédé à domicile devant l’USM EL Harrach pourrait influer sur le comportement et le rendement de vos poulains lors du match d’aujourd’hui face à l’ES Sétif ?»

«Je pense que les cureurs de l’arbitrage ont été influents. Premièrement, il n’a pas sifflé un pénalty flagrant et en seconde période, il nous a privé de 15 minutes. Tout simplement, il a écourté la rencontre, on a joué 30 minutes sur les 45 possibles ! De mes habitudes, je ne critique pas les arbitres, le match contre l’équipe de l’USM El Harrach était largement à notre portée car ces derniers sont venus à Annaba pour arracher le petit point du nul pas plus ! L’équipe de l’USMH devant notre équipe a évolué essentiellement en position défensive et mes joueurs ont fait le nécessaire.»



Comment se présente pour vous la rencontre USMA -ES Sétif pour le compte des quarts de finale de la coupe d’Algérie aller sur la pelouse fétiche du 19-Mai 1956 ?

«C’est un match assez important à ce tour de la coupe d’Algérie contre un grand cylindré et spécialiste en la matière. On va jouer nos chances à fonds et on se présente pas comme une victime expiatoire. Nous sommes déterminés à nous qualifier au prochain tour.»

Avez-vous préparez spécialement cette double confrontation ?

«Non, pas du tout, on n’a effectué aucune préparation spéciale. Comme vous le savez, c’est une période de compétition et de la sorte les matchs sont très rapprochés les uns des autres. Coté ESS, il y a eu un changement d’entraîneur. Nabil Neghiz a pris l’équipe depuis deux ou trois matchs, donc, il va installer sa méthode. J’ai joué contre lui lorsqu’il était à la JS Saoura et moi j’étais à l’AS Ain M’lila. Donc, on se connait et celui qui aura le second souffle l’emportera.»

Pour ce qui est de l’effectif, avez-vous des absences ?

«Face à l’ESS, je vais récupérer Kebaili et Daoud qui étaient suspendus lors du dernier match contre l’USMH par contre Maiza, il est toujours sous le coup d’une suspension. C’est dommage, c’est un type qui aurait pu nous aidés.»

Enfin, M Adjali, vous craignez un peu la pression de votre public jugé trop exigeant à domicile et surtout face à l’ESS...

«Dans le football, il y a toujours cette pression. Moi, je compte toujours sur le soutien de notre fidèle public pour nous encourager jusqu’à la dernière minute, sachant que la double confrontation ne sera pas de tout repos.»

Entretien réalisé par B.Guetmi