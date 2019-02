Coupe d’Algérie (quarts de finale aller), CRB - NAHD et USM Annaba - ESS : le suspense jusqu’au bout

La «dame» est de retour, à l’occasion des quarts de finale aller. Aujourd’hui, comme on le sait, il n’y aura que deux joutes au programme. Elles seront des plus indécises, eu égard à leur caractère derby.

En effet, au stade du 5 Juillet, les deux équipes, CRB et NAHD, ont accepté d’être domiciliés dans cette enceinte. Il s’agit en fait d’une très bonne chose. Car pour le spectacle, il n y a pas mieux. De plus, le « temple » du football algérien peut contenir aisément les deux galeries des deux formations. Il peut contenir les masses de supporters qui viendront avec une grande facilité. Il présente, faut-il le répéter, les meilleures garanties pour les deux protagonistes. Les deux équipes affectionnent énormément cette compétition. En championnat national, le derby entre les deux équipes de la banlieue d’Alger sont généralement très proches les unes des autres. En championnat national, cela reste assez équilibré. Cette fois-ci, il faut admettre que les deux formations sont sur une courbe ascendante. Le CRB est sur une série, toujours en cours, de trois succès d’affilée contre l’ESS, l’OMédéa et la JSK, alors que le NAHD, en coupe de la CAF, est retourné au bercail avec un nul d’Alexandrie devant la redoutable formation du Zamalek (Egypte) (1à1). C’est vrai que les nahdistes pourraient ne pas compter sur Dib, mais le reste du groupe sera là.

Par conséquent, Meziane Ighil et Lacète seront à l’aise pour composer la formation qui affrontera le CRB aujourd’hui. Ce dernier est aussi prêt pour la grande « bataille ». De plus, il vient de signer avec l’équipementier Adidas. Ce qui va motiver encore plus le groupe. Il est certain qu’on pourrait aller au-delà du temps règlementaire. Cette rencontre sera officiée par l’arbitre Abid Charef.

A Annaba, au stade du 49 mai 56, les annabis qui ne sont pas au mieux de leur forme surtout avec le départ du président Zaïm accueilleront une équipe sétifienne qui accorde une grande importance à la coupe d’Algérie. En effet, les poulains de Neghiz (il avait succédé à Zekri) feront tout pour ne pas « sombrer » comme il était le le cas pour voisin le CABAB au tour précédent. On assistera certainement à une empoignade des plus serrées. Le choc entre la JSM et le PAC est programmé pour le samedi 23 février alors que CSC et le MCO est fixé au 12 mars à Constantine alors que le retour est prévu pour le 29 mars prochain à Oran. On s’attend à ce que les amateurs de la coupe d’Algérie soient nombreux pour suivre ces plats alléchants.

H. G.